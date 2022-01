Opel Manta GSe ElektroMOD vencedor em Paris

Foi certeira a recriação do icónico Opel Manta numa espantosa versão eléctrica baptizada como GSe ElektroMOD.

O desportivo movido a electrões foi o vencedor do Grand Prix do Festival Automobile International, que decorre até domingo em Paris.

Os 12 jurados distinguiram o carro pela "reinterpretação bem sucedida dos modelos passados", com uma grande atenção aos detalhes.

No desenvolvimento do Manta GSe ElektroMOD teve como alvo o despertar de emoções, fruto da sua pintura amarela néon e do capô preto contrastante.

O motor de quatro cilindros de 105 cv da versão original a gasolina, deu lugar a um propulsor eléctrico com 108 kW (147 cv) e 255 Nm.

Potência e binário são colocados no solo através de uma caixa manual de quatro relações, que pode passar a automática caso o "piloto" o deseje.

A bateria de 31 kWh oferece uma autonomia média de cerca de 200 quilómetros, com a capacidade de recuperar energia nas travagens.

