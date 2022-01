Fórmula E: Félix da Costa arranca sexta-feira ataque ao título

António Félix da Costa começa sexta-feira, na Arábia Saudita, o ataque ao título mundial de Fórmula E.

A nova temporada será marcada pelas alterações ao sistema de qualificação, que já não prejudica tanto os pilotos mais fortes.

É esse o caso do volante da DS Techeetah, que espera recuperar o título que já conquistou em 2020.

"Finalmente chegou a hora. É sempre especial este sentimento de adrenalina de começar uma época", destacou Félix da Costa ao site oficial do campeonato.

"Todos começam do zero e ninguém sabe muito bem o que esperar. Portanto, parto com confiança moderada para esta primeira corrida".

O piloto da DS Techeetah, que volta a fazer dupla com o antigo campeão Jean-Eric Vergne, aponta algumas melhorias no monolugar com que vai correr este ano.

"Nesse aspecto, fizemos bem o trabalho de casa, mas só vamos saber o nosso nível face aos nossos adversários quando tudo começar", sublinhou.

"Toda a equipa está muito unida e mentalmente forte", recordando que, na época passada, "arrasados".

"Detesto ser apenas mais um. Fiz isso demasiado tempo no meu início na Fórmula E, numa altura em que não tive as ferramentas para lutar por vitórias e pelo campeonato".

Destaca, contudo, que, quando se discute o título, "é viciante e não se quer voltar atrás".

Qualificação alterada

A grande alteração na Fórmula E está, este ano, no formato da qualificação já que, nas épocas anteriores, os pilotos dividiam-se em quatro grupos e os seis mais rápidos passavam à Superpole.

Félix da Costa queixou-se de que aquele sistema desvirtuava as qualificações, com vários pilotos prejudicados por estarem no grupo 1, onde a pista é tradicionalmente mais lenta.

Este ano, a fase de grupos será com apenas dois grupos em vez de quatro, com as posições pares e ímpares dos pilotos no campeonato.

Os pilotos de cada grupo terão dez minutos para marcar o melhor tempo e passar à fase seguinte, que será em sistema de eliminatórias.

Os vencedores dos quartos de final passam depois para as semifinais, e os dois vencedores disputam a final para lutarem pela pole position.

Outra mudança no regulamento está relacionada com as bandeiras amarelas quando o safety car entra no circuito.

Antes, os pilotos perdiam o equivalente a 1 kW por minuto da energia que não era gasta nesses períodos de neutralização.

Este sistema acabou por levar à desistência e desclassificação de vários pilotos no E-Prix de Valência, em Espanha, no ano passado.

A direcção da corrida retirou energia aos pilotos, após um período de safety car em pista, levando a que menos de uma dezena de carros conseguisse concluir a prova.

Este ano haverá um "tempo extra" a cada minuto sob bandeiras amarelas ou safety car, e serão acrescentados 45 segundos ao tempo total da prova (além da volta final).

O limite de tempo que pode ser acrescido naquelas condições de corrida é de dez minutos.

