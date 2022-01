Lamborghini Countach LPI 800-4 já acelera na estrada

Pela primeira vez desde sua apresentação em Pebble Beach, na Califórnia, a 13 de Agosto, o Lamborghini Countach LPI 800-4 faz a sua estreia oficial na estrada.

E, para assinalar esta ocasião especial, o novíssimo super desportivo foi acompanhado por dois antecessores históricos: o primeiro Countach LP 400 e o último Countach 25th Anniversary produzido.

Como seria de esperar, a estreia em "movimento" dos três super carros proporcionou imagens extraordinárias. O Countach LPI 800-4, com uma potência total de 814 cv, é suportado por um bloco V12 de 6.5 litros com 780 cv.

A ele está combinado um motor eléctrico de 48 volt, montado directamente na caixa de velocidades, com mais 34 cv para uma resposta instantânea e um desempenho aprimorado.

O motor eléctrico é alimentado por um super condensador capaz de dar três vezes mais energia do que uma bateria de iões de lítio de igual peso.

O Countach LPI 800-4 está limitado a uma produção de apenas 112 exemplares, todos eles já esgotados por 2.33 milhões de euros ainda antes da sua apresentação oficial.

O número da edição limitada é uma referência ao nome do projecto LP 112, código usado internamente no desenvolvimento do primeiro Lamborghini Countach.

As entregas das primeiras unidades do super desportivo acontecem a partir deste primeiro trimestre.

