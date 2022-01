Peugeot 9x8 Hybrid já acelera em Le Mans

Estão em andamento os testes para o Peugeot 9x8 Hybrid entrar na época de 2023 do Mundial de Resistência. Contudo, não seria nenhuma surpresa se o hiper híbrido pudesse correr já este ano nas 24 Horas de Le Mans.

A prová-lo estão as primeiras voltas do hiper híbrido no circuito francês, com a curiosidade de o ter feito sem a asa traseira para colar o bólide ao alcatrão.

No vídeo já a circular nas redes sociais, o hiper carro surge sem aquele elemento, embora não queira dizer que não o venha a usar no futuro.

"Os regulamentos da ACO e da FIA permitem-no" para a categoria em que irá correr, garante Olivier Jansonnie, director técnico do programa de resistência.



"Os estudos no túnel de vento" realizados pela Peugeot "sublinharam a relevância dessa escolha".

Com a ausência da asa traseira e com os faróis em forma de presas de um animal selvagem, a estética do Peugeot 9X8 vai fazer a diferença entre os rivais.

"Os engenheiros deixaram o máximo de espaço para a criatividade no desenvolvimento no visual do hiper carro", explica Matthias Hossann, director de design da construtora.

"O Peugeot 9X8 materializa assim o ADN dos novos regulamentos da ACO, que organiza as 24 Horas de Le Mans, e da FIA".

E assume que o hiper híbrido "será um marco na história do Mundial de Resistência", ao mesmo tempo que mantém as "características essenciais de um Peugeot".

Recorde-se que p Peugeot 9X8 está equipado com uma motorização híbrido composta por um bloco V6 biturbo a gasolina de 2.6 litros.

São 680 cv "instalados" no eixo traseiro e um motor-gerador eléctrico de 200 kW (272 cv) no dianteiro.

A dar-lhe electricidade está uma bateria de alta densidade desenvolvida pela Peugeot Sport em parceria com a Total Energies e a sua subsidiária Saft.

Dentro do hiper desportivo, percebe-se o desenvolvimento do conceito i-Cockpit, já presente em modelos como os Peugeot 208 e 308.

O Peugeot 9x8 vai "multiplicar as aparições em pista para sessões de testes antes de participar em corridas oficiais", adianta a Peugeot Sport.

