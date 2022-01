Porsche Taycan Sport Turismo chega na Primavera: saiba quanto custa

Poucos meses após a sua apresentação, já chegou aos concessionários o novo Porsche Taycan Sport Turismo.

O desportivo eléctrico junta-se ao Taycan convencional e ao mais aventureiro Taycan Cross Turismo.

Novos detalhes exteriores

Em tudo semelhante ao Cross Turismo, a variante Sport Turismo distingue-se pela ausência dos plásticos protectores em redor da carroçaria, e pela menor distância ao solo.

Cada versão é ainda diferenciada pelas jantes em liga leve e por pormenores na carroçaria, como o acabamento escurecido no GTS ou os detalhes em fibra de carbono no Turbo S.

Igual em todas as variantes é mesmo o visual hatchback do desportivo em forma de carrinha, a assegurar um habitáculo mais espaçoso.

Se à frente condutor e "pendura"ganharam mais 9 mm em altura, os ocupantes dos bancos traseiros têm agora mais 45 mm de espaço em altura.

A bagageira, cuja porta é maior do que no Taycan tradicional, tem 446 litros de capacidade, que cresce até aos 1.212 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Mantidos são os 84 litros de espaço na bagageira da frente, normalmente usada para guardar os cabos de carregamento.

Interior sem alterações

O tabliê, igual ao do "irmão" mais velho, mantém os mesmos painel de instrumentos e ecrã táctil multimédia.

Diferente mesmo é que o sistema de infoentretenimento já dispõe da versão mais recente do Porsche Communication Management (PCM).

O sistema de navegação também é mais evoluído, e os comandos de voz e planeamento de carregamento estão mais afinados.

O tejadilho panorâmico com controlo da iluminação solar opcional permite a entrada de mais luz no habitáculo, com as nove secções a puderem ser controladas individualmente.

Motorizações iguais ao Taycan

O desportivo está disponível com as mesmas motorizações do Taycan convencional, com tracção traseira ou integral.

A equipar o Taycan base e o 4S está uma bateria de 79,2 kWh, que pode ser trocada, em opção, pela Performance Plus de 93,4 kWh para maior potência e autonomia até 500 quilómetros.

As potências arrancam nos 240 kW (326 cv) ou 280 kW (380 cv) na versão base, subindo para os 320 kW (435 cv) ou 360 kW (490 cv) na variante 4S.

A versão GTS dispõe de 380 kW (517 cv), enquanto as variantes Turbo e Turbo S são propostas com 460 kW (625 cv). Todos os modelos têm o modo de condução overboost com Launch Control que, no caso do Turbo S, chega aos 560 kW (761 cv).

Esse aumento de potência permite ao topo de gama cumprir os zero aos 100 km/hora em 2,8 segundos, para uma velocidade de ponta a bater nos 260 km/hora.

A chegada das primeiras unidades do Porsche Taycan Sport Turismo aos concessionários nacionais está prevista para o início da Primavera.

Versão Potência Preço Taycan Sport Turismo Até 350 kW (476 cv) A partir de 90.247 euros Taycan 4S Sport Turismo Até 420 kW (571 cv) A partir de 111.850 euros Taycan GTS Sport Turismo Até 440 kW (598 cv) A partir de 138.484 euros Taycan Turbo Sport Turismo Até 500 kW (680 cv) A partir de 159.943 euros Taycan Turbo S Sport Turismo Até 560 kW (761 cv) A partir de 194.383 euros

