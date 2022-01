Rapariga tira 'selfies' em cima de carro a afundar-se

Eis algo que só poderia acontecer num país onde os rigores do Inverno se fazem sentir com temperaturas negativas.

Uma rapariga "conseguiu" atirar o carro para dentro de um lago gelado e, enquanto espera por socorro, entretém-se a tirar selfies.

A situação aconteceu no último domingo em Manotick, junto ao rio Rideau, a sul de Ottawa, no Canadá.

Para surpresa dos moradores, a jovem estava a rir-se e a tirar fotografias para as redes sociais enquanto o carro se afundava.

O socorro chegou através de um caiaque e, já em terra, não conseguia travar o sorriso de orelha a orelha, como testemunhou um dos homens que a salvou.

As autoridades policiais acreditam que a condutora percorreu cerca de 30 quilómetros em cima do rio gelado e a mais de 60 km/hora, até que o gelo cedeu com o peso do carro.

