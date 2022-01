Morgan Plus Four LM62: edição especial celebra vitória em Le Mans

Esta é mesmo uma daquelas propostas só para àqueles que cultivam o espírito vintage de um dos roadsters mais famosos do planeta.

A Morgan lançou uma nova versão que homenageia o Plus 4 SuperSports que venceu em 1962 as 24 Horas de Le Mans na classe dos motores de dois litros.

Limitado a 62 exemplares, o Morgan Plus Four LM62 é acompanhado por um pacote gráfico que inclui os logótipos da série especial emblemas LM62.

Bem destacado está o número 29 em fundo branco sobre a carroçaria pintada em Jet Green ou Tertre Rouge.

O conjunto é reforçado por jantes raiadas em prateado e pelo painel traseiro abaulado, com a tampa do depósito de combustível em tudo semelhante ao vencedor da prova de resistência.

Outros destaques incluem os pilares A pintados na cor da carroçaria, os faróis auxiliares e o sistema de escape desportivo com as ponteiras em preto.

E, para não se passar despercebido na estrada, a capota rígida apresenta-se na cor Heritage White, que é também uma estreia no Plus Four.

Por dentro salta à vista o clássico acabamento em madeira Tawny e os tapetes de borracha acetinada, com a placa numerada no tabliê a dar conta da edição especial.

Estamos longe da rudeza do modelo original, com os bancos Comfort Plus a disporem de aquecimento. À disposição estão ainda uma série de extras como a possibilidade de substituir a capota rígida por uma flexível.

O Morgan Plus Four LM62 pode ser encomendado com volante à esquerda ou à direita, e caixa manual de seis velocidades ou automática de oito relações.

O motor não foi mexido, o que significa que mantém o bloco turbo TwinPower de 2.0 litros e quatro cilindros da BMW.

Os 258 cv de potência e 400 Nm de binário máximos por ele debitados levam-no dos zero aos 100 km/hora em 4,8 segundos, para uma velocidade máxima de 240 km/hora.

Sendo uma edição especial, o roadster não está ao alcance de todas as bolsas: o preço no Reino Unido arranca nos 94.500 euros.

