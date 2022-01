Miguel Oliveira já tem Hyundai i20 especial que ajudou a criar

Miguel Oliveira já tem nas mãos as chaves da unidade n.º 88 da série especial do Hyundai i20 que foi criado em sua honra.

A entrega do exemplar aconteceu na última semana na sede do clube de fãs do motociclista, na Charneca da Caparica, e coincide com a chegada das primeiras unidades ao nosso país.

Recorde-se que, em Outubro, a Hyundai Portugal anunciou o lançamento do Hyundai i20 Miguel Oliveira numa transmissão em directo nas redes sociais.

A série especial contou com o envolvimento total do piloto no processo de desenvolvimento do projecto, ou não fosse ele o embaixador da marca nos últimos três anos.

No interior destaca-se a placa que identifica o número da série limitada a 88 unidades, assim como os apoios de cabeça dos bancos desportivos e os tapetes com o número 88.

Ao nível do motor, nada há de diferente em relação ao modelo convencional. Trata-se do mesmo bloco turbo T-GDi de 1.0 litros, com 100 cv de potência e 172 Nm de binário.

A exclusividade está mesmo na cor Intense Blue, escolhida pelo ás das duas rodas, e nas jantes especiais em liga leve de 17 polegadas.

Faróis full LED, vidros traseiros escurecidos, pedais em alumínio, estofos desportivos, chave "inteligente" e dupla saída de escape com uma banda sonora única completam o conjunto.

A acompanhar o carro está um conjunto de peças exclusivas, onde se inclui uma réplica do capacete com que o piloto correu em 2021 no Grande Prémio de Portugal.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?