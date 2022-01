Skoda Enyaq Coupé iV: veja os primeiros esboços

Depois de um pequeno teaser a mostrar as linhas aerodinâmicas do Enyaq Coupé iV, a Skoda revela agora os esboços oficiais do novo "eléctrico".

Com a estreia agendada para o último dia de Janeiro, o modelo é muito mais do que um simples exercício de estilo para um nicho de mercado como é o dos SUV coupés.

As linhas esguias e elegantes do Enyaq Coupé iV mostram que a aerodinâmica esteve no centro da atenção dos estilistas da marca.

Com um coeficiente de 0,234 Cx, esse aerodinamismo traduz-se numa autonomia superior aos mais de 530 quilómetros da variante de maior alcance do SUV convencional.

Construído sobre a plataforma MEB do grupo Volkswagen, a mesma em que são montados os Audi Q4 e-tron Sportback e VW ID.5, o "eléctrico" tem uma frente igual à do Enyaq iV.

Significa que a enorme grelha mantém-se dominante, com os faróis planos a acentuarem a largura do carro.

Os esboços mostram ainda um avental dianteiro exclusivo, a dar o tom desportivo ao modelo, e as saias laterais na cor da carroçaria.

A partir do pilar B, a linha do tejadilho inclina-se suavemente para a retaguarda, para se fundir com a porta da bagageira, que culmina numa aresta com um corte acentuado.

A secção traseira é dominada pelas letras Skoda em maiúsculas, abaixo de um contorno destacado, e pelos típicos farolins em C da marca.

Embora não tenham sido dados pormenores, é previsível que o Skoda Enyaq Coupé iV tenha a mesma mecânica do seu "irmão".

Significa isso que disporá das mesmas baterias de 62 ou 82 kWh, a alimentarem um ou dois motores eléctricos, respectivamente, para as potências de 179, 204 ou 265 cv.

A 31 de Janeiro, quando foi apresentado em Praga, na República Checa, todas as dúvidas serão esclarecidas.

