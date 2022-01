Alpine A110 já está nas mãos da polícia francesa

Ter carros potentes, capazes de fazerem frente a automobilistas em infracção, é a ambição de qualquer força policial.

A Gendarmerie Nationale francesa não é excepção, com o primeiro dos 26 Alpine A110 a ser entregue em mãos por Esteban Ocon, da Alpine F1 Team.

O desportivo em causa vem substituir a frota do Renaul Mégane RS, que terminou o seu ciclo de vida com centenas de milhares de quilómetros no hodómetro.

A marca francesa explica agora como tem colaborado com aquela polícia nos últimos 50 anos, quando entregou a primeira geração do A110.

"A principal missão principal da nossa equipa de intervenção rápida é proteger os automobilistas na estrada", explica Richard Filmotte, chefe de esquadrão da Gendarmerie.

"Temos de ter capacidade para responder de imediato a um incidente, e isso exige veículos potentes que sejam capazes de chegar ao local o mais rápido possível".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?