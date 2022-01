Cadillac InnerSpace: 'eléctrico' que mais parece ficção científica

É uma das sensações do CES 2022 que termina este sábado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Eléctrico e autónomo, o novo protótipo InnerSpace da Cadillac oferece uma visão vanguardista do que será o futuro da marca de luxo americana na próxima década.

O coupé desportivo é o terceiro concept car da linha Halo, depois dos PersonalSpace e SocialSpace.

O Cadillac InnerSpace tem como principal destaque a possibilidade de os dois ocupantes concentrarem-se num filme a passar no ecrã multimédia panorâmico a ver um filme.

Sem avançar com muitos detalhes, como normalmente acontece na apresentação de um protótipo, a marca adianta que o interface comporta inteligência artificial e leitura biométrica.

Quase uma nave espacial

O desenho elegante do Cadillac InnerSpace transforma este coupé quase numa nave espacial. O protótipo apresenta à frente uma grelha fechada e iluminada, flanqueada por faróis verticais.

A traseira sem janela é marcada por um formato em cunha, e por um tejadilho panorâmico que abre quando as portas são abertas.

Aliás, os bancos estão concebidos para girarem para fora quando as portas são abertas para facilitar a entrada e saída com maior comodidade.

Destacam-se ainda os retrovisores laterais digitais e as enormes jantes aerodinâmicas a reforçarem um visual com muito impacto.

A calçarem as rodas estão pneus Goodyear sustentáveis, especialmente concebidos para o protótipo, fabricados à base de óleo de soja e sílica retirada da casca do arroz.

Os pneus integram ainda as tecnologias SoundComfort e SightLine, com a última a passar informações como a pressão, temperatura, carga e outros factores de desempenho.

Já com um olho no habitáculo, o InnerSpace possui bancos com apoios para descansar os pés, ao melhor estilo de um lounge.

Nada de espantar já que, sendo um carro totalmente autónomo, pretende-se dar o maior conforto aos ocupantes para se concentraram na viagem em vez da condução.

A "distraí-los" na sua jornada está um ecrã LED imersivo e panorâmico com realidade aumentada.

Espaço a bordo maximizado

Sem avançar com especificações técnicas, a Cadillac destaca que, graças à plataforma Ultium da General Motors, os módulos da bateria estão espalhados por todo o piso.

O sistema de gestão sem fios da bateria assim o permitiu, a fim de maximizar o espaço e reduzir a distância ao solo, com a posição de condução a assemelhar-se à de um desportivo.

O que fica por saber, no entanto, é a motorização eléctrica do InnerSpace, assim como as respectivas potência e binário, e os números de desempenho na estrada.

Desconhecida é também a autonomia do concept car com uma única carga de bateria, e a se a tecnologia introduzida permite realmente uma condução totalmente autónoma.

Tudo não passa de mais um exemplo do que poderá ser o futuro automóvel para a Cadillac, como sublinha Bryan Nesbitt, director da divisão de design avançado da General Motors.

Os protótipos da linha Halo são "visões para a próxima década, mostrando as possibilidades para a tecnologia de condução autónoma abordadas" pelo gigante americano.

