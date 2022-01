Huawei já vende ''eléctricos'': conheça o Aito M5

Depois dos telefones e dos relógios inteligentes, a Huawei avança de forma decidida para o mundo do automóvel.

Eis o Aito M5, primeiro SUV electrificado da marca chinesa que até pode ser comprado numa das suas lojas… mas, por enquanto, só na China!

Revelado dois dias antes do Natal, o SUV híbrido é construído pela chinesa Seres, com base no seu SF5 eléctrico.

Ecossistema HarmonyOS

Com 4,77 metros de comprimento e 1,93 metros de largura, o Aito M5 apresenta-se com 2,88 metros de distância entre eixos.

A estética é marcada pelo capô alongado e pela larga grelha dianteira, com as jantes de 20 polegadas a realçarem uma carroçaria fortemente esculpida.

Atrás destaca-se a barra luminosa em LED, a unir os farolins com uma assinatura visual em forma de C.

O interior tecnológico dispõe de um painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um ecrã táctil de 15,6 polegadas equipado com o sistema operativo HarmonyOS da Huawei.

Imaginado como um"super terminal", o sistema permitirá ao SUV ligar-se a outros dispositivos da marca para criar um verdadeiro ecossistema.

Autonomia até 1.100 km

Baseado na plataforma de autonomia alargada Huawei DriveONE, o Aito M5 será proposto com três motorizações eléctricas, combinadas com um motor a gasolina de 1.5 litros.

A versão-base compreende um propulsor eléctrico de 200 kW (272 cv) e 360 Nm, a darem tracção às rodas traseiras.

Dois motores eléctricos de 165 kW (224 cv) e 150 kW (204 cv) alimentam o modelo de tracção integral, com potência e binário combinados de 430 cv e 720 Nm.

A variante Ultimate, também com tracção às quatro rodas, combina o propulsor traseiro de 200 kW e dianteiro de 165 kW, para uma potência e um binário totais de 496 cv e 675 Nm.

A Huawei avança que esta versão acelera em 4,4 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma autonomia em redor dos 1.100 quilómetros.

Essa autonomia é conseguida com a ajuda de um bloco a gasolina de 1.5 litros e quatro cilindros de 125 cv, que também ajuda a carregar a bateria de 40 kWh.

Segundo a própria marca de telemóveis, o motor "pode gerar 3,2 kWh de electricidade por litro" de gasolina consumido.

O Aito M5 é proposto na China com preços entre os 250 mil e os 320 mil yuan, correspondentes a 34.500 e 44.300 euros, e está já em exibição em 180 lojas de 42 cidades.

Em apenas cinco dias após a sua apresentação, o SUV já registou mais de 6.000 pré-encomendas.

