Crise dos 'chips': McLaren Artura de novo adiado

Não está fácil a chegada do novo McLaren Artura à estrada: o lançamento do super desportivo foi adiado pela terceira vez devido à crise mundial dos semicondutores.

Quem o afirma é o portal Automotive News, que destaca que as primeiras entregas do híbrido plug-in só deverão acontecer em Julho.

Aparentemente, a McLaren está a dar prioridade à produção do Elva e do 765LT Spider, que lhe oferecem margens de lucro mais elevadas.

Apesar de ter adiado ao máximo a interrupção da produção, "infelizmente o fornecimento de semicondutores acabou", destacou Roger Ormisher, porta-voz da insígnia britânica.

O resultado mais visível para a crise global dos chips, que deverá prosseguir em 2022 ou mesmo no ano seguinte, está patente na redução da produção e no adiamento do Artura.

Recorde-se que o super desportivo foi apresentado em Fevereiro como o "primeiro híbrido de alto desempenho de série" da marca.

É também o primeiro modelo a usar a nova arquitectura McLaren Carbon Lightweight, tendo as motorizações híbridas como principal alvo.

Quanto a números, o Artura dispõe de um bloco V6 biturbo de 3.0 litros, alinhado com um motor eléctrico e uma bateria de 7,4 kWh para uma autonomia eléctrica de apenas 31 quilómetros.

Em termos de desempenho combinado, oferece 680 cv e 720 Nm para acedlerar em três segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 330 km/hora.

