Opel despede-se de 2021 em modo electrizante

O ano que está quase a terminar foi, nas palavras da Opel, extraordinário quanto aos desafios que ultrapassou.

A ofensiva eléctrica da insígnia germânica é exemplificada pelos novos Opel Astra e Mokka. E, a solidificar essa estratégia, estão o Manta GSe ElektroMOD e o novo quadriciclo eléctrico Rocks-e.

Destaque ainda para o museu Opel Classic, que oferece visitas temáticas virtuais à sua extensa colecção de mais de 120 anos de produção de automóveis.

Também o Opel Corsa-e Rally marcou a sua estreia na temporada da ADAC Opel e-Rally Cup, a primeira taça do mundo para carros de ralis eléctricos.

A Opel entrará no próximo ano em modo igualmente eléctrico, quando o novo Opel Astra Sports Tourer fizer a sua estreia como híbrido plug-in.

Toda a linha de modelos Opel estará electrificada até 2024 e, a partir de 2028, serão propostos exclusivamente veículos eléctricos no mercado europeu.

Estes e muitos outros destaques são apresentados no divertido vídeo Best of Opel 2021: Simply Electric!, em jeito de retrospectiva do que foi este ano para a Opel.

