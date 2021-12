Hennessey torna Audi RS6 Avant a carrinha mais veloz do mundo

Todos os anos, por altura do Natal, a Hennessey Performance "limpa" recordes de velocidade com os carros que prepara… e sempre com uma árvore para decorar a preceito em cima do tejadilho!

A última proeza foi conseguida por um Audi RS6 Avant, tornando-se a carrinha mais rápida do planeta de acordo com a preparadora americana.

E tudo porque o Porsche 911 Turbo S com 760 cv do fundador da Hennessey Performance esteve longe de conseguir aquela proeza.

Para tentarem a marca, que não chegou a ser homologada pelo Guinness World Records, pegaram na carrinha que a mulher de John Hennessey conduz.

Com aquela "besta" a debitar mais de 810 cv de potência, quiseram ver se conseguia ultrapassar os 291 km/hora conseguidos em 2019 por um Jeep Trackhawk com 1.014 cv.

Embora menos potente, o Audi RS6 Avant parecia estar melhor preparado para enfrentar esse desafio.

Certo é que Stephen Geswein, piloto oficial da preparadora que tem testado o Venom F5, conseguiu levar a carrinha aos 294,5 km/hora num aeródromo livre de obstáculos.

A proeza é tanto mais notável porque a árvore não saiu a voar, ao contrário da matrícula, que parecia querer "voar" a qualquer momento!

