Fartou-se: Lewis Hamilton vendeu Pagani Zonda 760LH

Lewis Hamilton já se desfez do seu exclusivo Pagani Zonda 760LH, de acordo com o vigilante The Pagani Zonda Registry, que monitoriza o paradeiro de todos os modelos.

Comprado em 2014 pelo ex-campeão mundial de Fórmula 1, o super desportivo terá sido vendido por alguns milhões de euros face à sua raridade e pelo nome do seu dono.

O modelo em causa, derivado do 760 RS, foi personalizado a gosto por Hamilton, ganhando, por isso, as suas iniciais LH a seguir à numeração. Mesmo assim, não foi um super carro que agradasse por aí além ao piloto da Mercedes.

"Sediado" no Mónaco, guiou-o menos de mil quilómetros e, em 2015, chegou mesmo a dar um "toque" quando conduzia nas estradas do principado monegasco.

Hamilton chegou a afirmar que o Zonda era "terrível de conduzir", numa entrevista dada em 2018 ao britânico The Sunday Times.

Todavia, sublinhou que era o bólide com a melhor banda sonora de todos os super carros que tem na sua colecção privada.

Recorde-se que, na sua garagem, o piloto guarda um Shelby Cobra e um Ford Mustang Shelby GT 500, dois Ferrari LaFerrari e os McLaren P1 e F1.

O Pagani Zonda 760LH monta um bloco V12 AMG atmosférico de 7.3 litros, com 760 cv e 780 Nm. Potência e binário são passados às rodas traseiras através de uma transmissão manual de seis velocidades.

O nome do comprador do Pagani Zonda 760LH está no anonimato, sabendo-se apenas que foi importado para o noroeste do Reino Unido.

