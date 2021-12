Nissan também quer ir à Lua

A Nissan está a desenvolver um rover lunar em parceria com a agência de exploração aeroespacial do Japão. O protótipo comporta a tecnologia e-4ORCE que equipa o novo Nissan Ariya.

O sistema está concebido para impulsionar o rover em terrenos rochosos e arenosos como são os da Lua ou de Marte. Ao mesmo tempo, faz um uso eficiente de energia já que as fontes energéticas no espaço são muito limitadas.

O novo controlo de tracção minimiza a patinagem das rodas de acordo com as condições de aderência do piso. As quatro rodas são controladas com precisão e de forma independente pela tecnologia e-4ORCE.

O binário do motor eléctrico pode ser controlado individualmente para fornecer a tracção ideal durante a aceleração. Desta forma, evita-se que o veículo fique preso face a qualquer obstáculo.

A tecnologia agora em desenvolvimento será também adaptada para ser usada em novos carros eléctricos… mas para o nosso planeta!

