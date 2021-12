Actor Christoph Waltz foge ao Natal da BMW

O electrizante BMW iX é a estrela do vídeo de Natal da marca de Munique, ao lado do oscarizado Christoph Waltz, e onde nem sequer falta a presença de Supercar Blondie.

O actor bem tenta fugir à festa natalícia organizada pela BMW mas os seus intentos saem completamente gorados, tal é o número de "rasteiras" que lhe passam durante a fuga.

Durante a fuga, quase tropeça em Oliver Zipse, presidente do conselho de administração da BMW, e estraga as filmagens do último bólide apresentado por Supercar Blondie.

Christoph Waltz apenas esta preocupado com uma coisa: evitar tudo o que tem a ver com o Natal mas nada lhe corre como o previsto.

Como em qualquer filme dedicado ao Natal, o vídeo tem um final feliz, marcado por um BMW iX pintado em Aventurine Red, que torna o "eléctrico" ainda mais desejável.



E, para os mais curiosos, pode ser apreciado um segundo vídeo onde são revelados os bastidores das filmagens.

