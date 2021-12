Abertas as encomendas para o Peugeot e-Boxer

O Peugeot e-Boxer já abriu as encomendas para o mercado nacional, juntando-se aos "eléctricos" e-Partner e e-Expert.

As primeiras unidades, apenas com o nível de equipamento Premium, chegam ao nosso país em Fevereiro, com um preço-base a partir dos 71.340 euros.

A gama é composta pelas variantes L1, L2 e L3, com três, 3,45 e 4,04 metros de comprimento, respectivamente, e as alturas H1 e H2, para uma capacidade de carga de oito a 13 metros cúbicos.

As versões com as carroçarias L1 e L2 montam uma bateria de iões de lítio de 37 kWh para uma autonomia em redor dos 117 quilómetros em circuito misto WLTP.

A variante L3, bem como as versões com chassis de cabine simples e dupla), estão equipadas com uma bateria de 70 kWh para uma autonomia até aos 224 quilómetros.

O motor 100% eléctrico apresenta-se com 90 kW (122 cv) de potência e 260 Nm de binário máximos. O propulsor está equipado com um sistema de recuperação de energia nas desacelerações e nas travagens.

A velocidade máxima está limitada electronicamente a 110 km/hora, que passa a 90 km/hora nas versões de quatro toneladas.

A partir de um posto de carregamento rápido 50 kW, é possível carregar 80% de qualquer uma das baterias em uma hora.

O furgão conta de série com um duplo carregador a bordo: monofásico de 7 kW, e trifásico de 22 kW. Através de uma wall box de 22 kW, a carga completa da bateria de 37 kWh é feita em cinco horas, chegando às nove horas na de 70 kWh.

Caso seja feita a partir de uma wallbox de 7,4 kW, os tempos para cargas completas ficam, respectivamente, em seis ou 12 horas.

De série, o e-Boxer dispõe de sistema áudio Bluetooth com ecrã de cinco polegadas e comandos no volante, ajuda ao estacionamento traseiro, faróis e limpa pára-brisas automáticos, e retrovisores eléctricos aquecidos.

Opcionais são o sistema de navegação com ecrã táctil de nove polegadas, câmara de marcha-atrás, travão de segurança activo e alerta de transposição involuntária de faixa.

Disponíveis estão ainda os sistemas de leitura dos sinais de trânsito, monitorização de ângulo morto, regulador e limitador de velocidade, e aviso de tráfego cruzado à retaguarda.

Versão Bateria Potência Preço Furgão L1H1 37 kWh 90 kW (122 cv) 71.340 euros Furgão L2H2 37 kWh 90 kW (122 cv) 73.800 euros Furgão L3H2 70 kWh 90 kW (122 cv) 81.660 euros Chassis L3 Cabine Simples 70 kWh 90 kW (122 cv) 77.416 euros Chassis L3 Cabine Dupla 70 kWh 90 kW (122 cv) 79.015 euros

