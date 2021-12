Lamborghini Countach LPI 800-4: renascimento de um ''clássico''

Revelado ao mundo em Agosto, foi num piscar de olhos que os 112 Lamborghini Countach LPI 800-4 foram vendidos.

E tudo aconteceu mesmo antes da estreia do super desportivo, com cada exemplar a custar mais de 2,33 milhões de euros.

O regresso do Countach à estrada destinou-se a celebrar os 50 anos do super carro, apresentado em 1971 no salão automóvel de Genebra.

As celebrações foram concluídas na última semana com uma reunião organizada por Stephan Winkelmann, presidente da Lamborghini.

O grupo de altos responsáveis da insígnia italiana juntou-se a Stephen Bayley, fundador do Design Museum de Londres para falar do icónico super carro.

Embora as suas linhas encontrem inúmeras semelhanças com a versão original, a tecnologia incorporada no Countach LPI-800 deriva do Sián FKP 37.

A insígnia italiana "descobriu" agora que a larga maioria dos compradores do super modelo eram já proprietários de um dos Countach produzidos até 1990.

Como ela própria explica, esses entusiastas "não resistiram à tentação de personalizar o seu novo Countach com as mesmas cores do clássico".

As 112 unidades vão ser entregues ao longo de 2022, com a produção a começar logo após o último Aventador deixar a fábrica de Sant'Agata Bolognese.

A Lamborghini não perdeu a oportunidade de fotografar o Countach LPI 800-4 ao lado do Countach LP500 Reconstruction.

Este exemplar único é uma recriação exacta do protótipo original destruído em 1974 nos testes de colisão que levaram à produção do Countach LP400.

Foi construído pelo Polo Storico da marca para um dos seus importantes clientes, e levou 25.000 horas de trabalho para o projecto ser concluído.

Como todos os Countach, esta "reencarnação" LPI 800-4 construída sobre o monocasco em fibra de carbono do Aventador, é alimentada por um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros.

Todavia, usa a tecnologia mild hybrid do Sián FKP 37, o que significa que recebe um motor eléctrico de 48 volts e uma transmissão automática para produzir 814 cv de potência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?