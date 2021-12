Morgan Plus Four CX-T: um feliz Natal… muito lamacento!

Transportar uma árvore de Natal num desportivo descapotável não é nenhuma novidade, mas vê-la sobre o tejadilho de um Morgan não é algo que se veja todos os dias.

E, no estilo inimitável da marca britânica, tudo se torna mais invulgar pelo tratamento que o "bate-chapas" da casa deu ao Morgan Plus Four CX-T.





Há cerca de quatro meses, a Morgan surpreendeu tudo e todos com o Plus Four CX-T, um descapotável que tem na lama e pisos pedregosos o seu terreno de eleição.

Visto como o projecto mais "selvagem" na história da insígnia britânica, esta evolução do Morgan Plus Four está limitado a oito exemplares, cada um deles a custar uns "simbólicos" 200 mil euros

Agora, como é que ele se comporta a pôr na lama os 258 cv e 400 Nm que o bloco 2.0 TwinPower Turbo daquele roadster debita?

Em mais um divertido vídeo dedicado à quadra natalícia, a Morgan mandou o jovem "bate-chapas" Hamish Cameron-Eveleigh buscar uma árvore de Natal para decorar as instalações.

Com os oitos exemplares já vendidos, o rapaz optou por levar o protótipo, marcado pelas cicatrizes que ganhou à custa dos intensos testes a que foi submetido, e "tirou" da mecânica tudo o que lhe foi possível.



Certo é que o Morgan Plus Four CX-T portou-se de forma admirável... e a árvore de Natal chegou incólume à fábrica.

