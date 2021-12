Fuoriserie Edition: o Maserati MC20 de David Beckham

David Beckham já tem nas mãos o seu mais recente super desportivo: nada mais, nada menos do que o novo Maserati MC20.

"Uma carta escrita para a mágica cidade de Miami: assim nasceu o MC20 Fuoriserie Edition for David Beckham", destaca a insígnia italiana.

Foi a própria antiga estrela do futebol, que é também embaixador da marca, a personalizar o super carro com a ajuda do Centro Stile Maserati.

O resultado? Um Fuoriserie Edition for David Beckham que expõe de forma eficaz os conceitos de desempenho e desportividade do MC20.

Tela em branco

O projecto faz parte do programa de personalização Fuoriserie da Maserati, de maneira a reforçar o bólide como um símbolo de verdadeiro luxo.

O Maserati MC20 Fuoriserie mostra-se assim como uma tela em branco para os futuros proprietários "pintarem" de acordo com a sua personalidade.

É também um exemplo da panóplia de instrumentos que a marca do tridente tem para criar essas obras de arte. O ponto de partida é a cidade de Miami, casa do clube de futebol de que Beckham é accionista.

O MC20 Fuoriserie Edition for David Beckham mostra-se em tons preto e rosa, como as cores do equipamento do Inter Miami, a interagirem com superfícies brilhantes e mate.

No interior, em pele e Alcantara, o ambiente geral é preto com pespontos contrastantes em rosa.



Os encostos da cabeça, também em Alcantara, são trabalhados com um método de gravação a laser, para ganharem um bordado tridimensional em rosa pastel.

No túnel central, entre os dois assentos, está uma placa personalizada com efeito fosco brilhante com a dedicatória ao ex-internacional inglês.

O super desportivo traduz o que é a verdadeira paixão por carros de excepção num monocasco em fibra de carbono.

A alimentá-lo está um bloco V6 biturbo de 3.0 litros com 630 cv e 730 Nm, para acelerações em 2,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

O motor permite uma velocidade de ponta de 325 km/hora, passado ao solo por uma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações com diferencial de deslizamento limitado.

