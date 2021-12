Ferrari Roma mais potente e agressivo pela mão da DMC

Chama-se Fuego e é a mais recente proposta da DMC para o Ferrari Roma, principalmente para quem aprecia a fibra de carbono exposta.

A preparadora germânica criou um aero kit para a carroçaria que dá ao gran turismo um visual muito mais agressivo.

Um spoiler dianteiro e uma grelha do radiador modificada, alinhados com um difusor, asa traseira e saias laterais são os elementos do kit, que está à venda no portal de internet da DMC.



Os vários elementos em fibra de carbono, no entanto, não entram demasiado em choque com o estilo geral do super desportivo.

A DMC também pediu à canadiana Pur Wheels para fazer jantes forjadas específicas para a sua criação, com 21 polegadas à frente e 22 polegadas atrás.

Muitos dos componentes podem ser montados sem ser necessário retirar qualquer peça da carroçaria do Roma Fuego.

As saias laterais compreendem pequenas aletas junto às rodas traseiras, e o spoiler dianteiro é capaz de somar mais alguns quilos de força descendente.

Um "peso" bem-vindo já que o super carro precisa de mais estabilidade a altas velocidades devido ao aumento da potência do motor.

Aliás, a instalação de novas molas permitiu rebaixar a carroçaria em 3,5 centímetros para se colar ainda mais à estrada.

Sim, porque, para tudo ficar em boas mãos, a preparadora alemã reprogramou o bloco V8 biturbo de 3.9 litros para aumentar potência e binário para os 708 cv e 888 Nm.

São mais 88 cv e 128 Nm face aos originais 620 cv e 760 Nm com que o super desportivo saiu da linha de montagem, para assegurar desempenhos ainda mais superlativos.

O resultado? Ser capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em 3,2 segundos contra os 3,4 segundos originais.

E os zero aos 200 km/hora fazem-se em 8,9 segundos, (menos quatro décimas de segundo), com a velocidade máxima a passar dos 320 para os 326 km/hora.

O valor de toda a reconversão ronda os 12 mil euros, sem contar com as alterações no habitáculo com revestimentos em pele e Alcantara.

