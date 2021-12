Lexus RZ: ''rmão'' do Toyota bZ4X com mais estilo e potência

Depois de um vídeo e três imagens fugidias, a Lexus revelou esta terça-feira as formas reais do primeiro SUV 100% eléctrico derivado do protótipo LF-Z, fazendo adivinhar a sua apresentação oficial nos próximos dias.

O Lexus RZ mostra linhas exteriores ainda mais sofisticadas do que os Toyota bZ4X e Subaru Solterra, com quem partilha a plataforma e-TNGA.

Todavia, irá beneficiar de modificações sob medida para oferecer uma experiência de condução ainda mais enriquecedora. Em segredo mantém-se o interior do habitáculo, assim como as tecnologias que irá incorporar.

O logótipo RZ 450e na porta da bagageira leva a adivinhar uma potência e binário superiores aos 218 cv e 336 Nm do Toyota bZ4X de tracção integral.

O SUV terá dois motores eléctricos a darem tracção variável às quatro rodas através da tecnologia Direct4. Prometido está um comportamento em curva e "colagem" ao solo de nível superior, graças a uma maior rigidez da carroçaria.

O sistema distribui a potência entre os dois eixos, alternando de forma instantânea a tracção dianteira, traseira e integral conforme a situação o exigir.

A chegada ao mercado do Lexus RZ está prevista para meados do próximo ano.

