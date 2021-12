Hamilton vence GP Arábia Saudita; título decidido na última corrida

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1.





Com esta vitória, o actual campeão mundial levou a atribuição do título para a derradeira corrida da temporada, no próximo domingo, em Abu Dhabi.

O piloto da Mercedes cumpriu as 50 voltas ao circuito de Jeddah em 2:06.15,118 horas.



Max Verstappen, da Red Bull, ficou na segunda posição, a 11,825 segundos de distância.



O colega de equipa Valtteri Bottas classificou-se em terceiro lugar, a 27,531 segundos.

Emoção até ao fim

A largar da pole position, Hamilton liderou as primeiras dez voltas até ao despiste de Mick Schumacher, da Haas, contra as barreiras.

A entrada do safety car levou vários pilotos às boxes, incluindo Hamilton, para trocarem de pneus.



Verstappen ganhou a liderança ao manter-se em pista, até à interrupção da prova, à 14.ª volta, para repor as barreiras de segurança.

Reiniciada a corrida, Hamilton ultrapassou o até então líder isolado do Mundial de F1.

A prova foi de novo interrompida com os acidentes de Sergio Perez, da Red Bull, com Charles Leclerc, da Ferrari, e de Nikita Mazepin, da Haas, com George Russell, da Williams.

Verstappen largou da terceira posição da "nova" grelha, com Hamilton no primeiro lugar, mas depressa ultrapassou o piloto britânico.

Três safety cars virtuais durante a corrida, após outros tantos incidentes, levaram o homem da Red Bull a ser passado pelo campeão mundial.

Choques e carambolas

Verstappen saiu de novo da pista para defender a posição mas cedeu pouco depois a passagem a Hamilton.

O problema foi mesmo a travagem que fez para tentar devolver a posição ao britânico.

Ao não perceber a manobra, embateu na traseira do Red Bull e danificou a asa dianteira do seu Mercedes.

Verstappen continuou a liderar, mas foi-lhe indicado para deixar passar o adversário. Foi o que fez mas, desta vez, foi Hamilton a atirá-lo para fora da pista.

O volante holandês foi penalizado em cinco segundos por um dos incidentes durante a corrida, que depois subiram para dez segundos de penalização.

Com o ponto extra pela volta mais rápida da corrida, Lewis Hamilton chega à última prova do campeonato empatado com o líder Max Verstappen.

Ambos com 369,5 pontos, o piloto da Red Bull está vantagem no desempate, por somar nove vitórias na temporada contra as oito de Lewis Hamilton.

A decisão para o título mundial de Fórmula 1 acontece domingo, no GP Abu Dhabi.

