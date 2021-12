Concept XM: SUV eléctrico da BMW M chega aos 748 cv

São 550 kW de potência equivalentes a 748 cv, e 1.000 Nm de binário máximos o que propõe o Concept XM, protótipo do segundo modelo independente da divisão M da BMW.

A versão de produção, que será apenas híbrida plug-in, entrará na linha de montagem no final de 2022, a tempo de celebrar os 50 anos da divisão desportiva da insígnia germânica.

Grelha marca a diferença

A equipar o BMX Concept XM está um bloco V8 a gasolina associado a um motor eléctrico, que será a base para os modelos M de maior tamanho.

E, para ostentar a sigla XM, saiba que a BMW teve de fazer um acordo com a Citroën para poder usá-la, já que a marca francesa o tinha registado para o seu XM.

Como no eléctrico BMW iX, é a impressionante grelha frontal que mais se destaca no protótipo do futuro SUV derivado do X7, com as luzes diurnas e os faróis bipartidos.

Se esta opção estética poderá desagradar aos fãs da marca, saiba-se que será a linguagem estilística dos futuros modelos da marca.

Já visto de lado, destacam-se linhas fluidas mas com os flancos traseiros a "cortarem" o aspecto de um SUV coupé. As cavas das rodas são também de grandes proporções, para albergarem jantes em liga leve de 23 polegadas.

Atrás sobressaem os farolins a começarem na parte lateral da carroçaria e a estenderem-se pela porta da bagageira, sem esquecer os escapes duplos verticais.

Pele e carbono no interior

O interior do BMW Concept XM é marcado por materiais requintados, como a pele castanha para os bancos dianteiros e os revestimentos, combinados com a fibra de carbono.

O banco traseiro, corrido mas com dois apoios de cabeça integrados, é forrado a pele e veludo em azul petróleo.

O tejadilho tem uma série de luzes projectadas para criar um efeito tridimensional enquanto a consola mostra detalhes nas cores tradicionais da divisão M.

Sobre o tabliê está o visor curvo da BMW, a combinar o painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia com o sistema iDrive.

Para além dos 748 cv e 1.000 Nm debitados pelo bloco V8 a gasolina, não são dadas informações sobre a potência do motor eléctrico, nem a capacidade da bateria.

Confirmado está apenas que a autonomia em modo 100% eléctrico rondará os 80 quilómetros. Tempo de aceleração dos zero aos 100 km/hora, e velocidade máxima do SUV são também desconhecidos.

