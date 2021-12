Calendário Pirelli: Bryan Adams fotografa estrelas da música

Uma capa de vinil que não contém um disco mas antes o calendário Pirelli 2022… fotografado por Bryan Adams!

Intitulado On the Road, a 48.ª edição do The Cal celebra os 150 anos da marca de pneus italiana, após uma interrupção devido à pandemia de Covid-19.

Nesta verdadeira celebração das estrelas da música internacional, a voz de Summer of ’69 retratou a vida de um artista em digressão.

O cantor-fotógrafo quis capturar as características distintivas dos artistas participantes, ao longo de mais de 160 páginas e de 70 retratos.

Os artistas reviveram os muitos momentos da sua vida na estrada, como os momentos de tensão antes de entrarem em palco, os intervalos entre os ensaios e as longas viagens.

Neste trabalho também não é esquecida a solidão dos quartos de hotel por eles sentida, que o canadiano conhece tão bem.

Aliás, pela primeira vez na história do calendário, o fotógrafo também é protagonista, ao lado de Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent e Kali Uchis.

As fotos foram tiradas em apenas três dias no último Verão, no Palace Theatre, em Los Angeles, no Chateau Marmont, em Hollywood, e no Hotel Scalinatella, na ilha de Capri.

On the Road é também o título da canção composta pelo cantor, que será incluída no seu próximo trabalho, em homenagem ao calendário Pirelli 2022.

Quem quiser assistir à transmissão virtual em directo, a partir das 20h00 desta segunda-feira, basta aceder ao portal www.pirelli.com.

