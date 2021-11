Dwayne Johnson deixa fã em lágrimas com presente fabuloso

Dwayne Johnson mantém intocável o seu carisma depois de mais uma acção benemérita na véspera do Dia de Acção de Graças, que se celebrou quinta-feira nos Estados Unidos.

Na antestreia de Red Notice nos cinemas, antes de chegar à plataforma da Netflix, ofereceu uma prenda inusitada a um fã muito especial.

"Tens uma história de vida que realmente me comoveu", explicou o actor a Oscar Rodríguez, veterano da marinha norte-americana.

"És treinador pessoal, sempre positivo, motivador e optimista", explicou o actor. "Cuidas da tua mãe 75 años, és líder na tua igreja, e apoias mulheres vítimas de violência doméstica".

Foi no parque de estacionamento do cinema que Óscar Rodríguez percebeu a dimensão do presente que The Rock tinha para oferecer-lhe.

Nada mais, nada menos do que a fantástica Ford F-150 Raptor avaliada em quase 150 mil euros, e que agora deixou de ser a pick-up de estimação do actor.

"A ideia original era dar-te o Porsche Taycan que conduzi no filme mas a marca recusou o pedido", explicou Johnson.

"Por isso, pensei em dar-te algo melhor: o meu "bebé" personalizado!". A reacção do ex-militar no vídeo foi fantástica.

