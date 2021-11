Dacia Spring supera 40 mil encomendas em oito meses

São 40 mil as encomendas já feitas para o novo Dacia Spring em apenas oito meses, das quais 15 mil unidades foram já entregues aos compradores em Outubro.

O programa de pré-compra lançado em vários países europeus, com Portugal incluído, somou mais de 16 mil reservas feitas entre Março e Junho de 2021.

E, desde Julho, têm sido feitas mais de 5 mil encomendas mensais, assegurando o sucesso do primeiro modelo 100% eléctrico da insígnia romena.

Proposto a partir de 13.800 euros já com os incentivos do Estado, o Dacia Spring tem 305 quilómetros de autonomia em ciclo urbano e 230 em ciclo combinado segundo as normas WLTP.

A recarga da bateria de 27,4 kWh é feita em menos de 60 minutos em carregamento rápido DC, e menos de sete horas numa tomada doméstica.

