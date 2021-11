Solterra: primeiro 'eléctrico' da Subaru com 530 km de autonomia

Uma semana antes da estreia no salão automóvel de Los Angeles, a Subaru apresenta o seu primeiro crossover 100% eléctrico.

Desenvolvido em parceria com a Toyota, o Solterra chega ao mercado europeu em meados do próximo ano.

Diferenças cosméticas

São poucas as diferenças estilísticas, mas o Subaru Solterra quer ser muito mais do que a versão musculada do "irmão" bZ4X, revelado há duas semanas pela Toyota.

As mais visíveis estão nos desenhos dos farolins e do pára-choques dianteiro, que agrupa as luzes de nevoeiro na parte inferior. Mesmo assim, percebe-se um perfil desportivo mais pronunciado.

As semelhanças prosseguem nas próprias dimensões do Solterra, construído sobre a plataforma e-TNGA que a insígnia japonesa desenvolveu com a Toyota para o bZ4X.

Apresenta-se com 4.690 mm de comprimento por 1.860 mm de largura e 1.650 mm de altura, com a distância entre os eixos a situar-se nos 2.850 mm.

O interior também é praticamente igual, com pequenas mudanças que parecem ser mais de cosmética. O habitáculo é dominado pela enorme consola central flutuante, a suportar o ecrã táctil multimédia de dimensões generosas.

O painel de instrumentos distingue-se pela distância a que está do volante, quase como se fosse um visor head-up.

Autonomia até 530 km

Quanto à propulsão, terá uma versão de tracção dianteira, com o motor eléctrico a debitar 204 cv. A variante com tracção às quatro rodas é alimentada por dois motores eléctrico, com uma potência combinada de 218 cv.

Ambos os modelos são equipados com uma bateria de 71,4 kWh para autonomias de 530 quilómetros no modelo de tracção dianteira e 460 quilómetros no de tracção integral.

Só a 19 de Novembro, quando o salão automóvel de Los Angeles abrir as portas, se saberão pormenores mais concretos do Subaru Solterra.

