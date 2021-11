Opel Mokka-e Volante de Ouro 2021 na Alemanha

O Opel Mokka-e foi galardoado com o troféu Volante de Ouro 2021 na categoria de Melhor Automóvel até 25 mil Euros.

É o terceiro título conquistado por carros electrificados da Opel, depois dos Ampera-e, em 2017, e do Corsa-e, no ano passado.

"O nosso Opel Mokka-e é tudo menos comum, tendo-o provado de novo na presente edição do Volante de Ouro", afirmou Uwe Hochgeschurtz, presidente da Opel, na cerimónia de entrega de prémios que decorreu terça-feira na Axel Springer Haus, em Berlim.

Alimentado por um motor eléctrico com 100 kW (136 cv) e 260 Nm, a bateria de 50 kWh do Opel Mokka-e dá uma autonomia até 338 quilómetros (ciclo WLTP).

A bateria pode ser recarregada até 80 por cento em 30 minutos numa estação de carga rápida DC de 100 kW.

O galardão com designação original Goldenes Lenkrad foi criado em 1976 pela Bild am Sonntag e, desde 2009, com a AutoBild.

Os modelos a concurso, seleccionado por um júri de especialistas, são votados pelos leitores de ambas as publicações alemãs.

