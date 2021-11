VW Multivan: ''pão de forma'' rejuvenescida chega em Janeiro

Chega no início de 2022 a carrinha que mantém os argumentos que fizeram do "pão de forma" algo ímpar na indústria automóvel.

A nova Volkswagen Multivan, que já vai na sétima geração, quer replicar o sucesso da carrinha que marcou os anos 60. E se a arquitectura foi comum nas variantes de mercadorias (Transporter) e de passageiros, desta vez tudo se altera.

Com um desenvolvimento próprio, a Multivan é construída sobre a plataforma modular MQB do grupo Volkswagen. Não é por isso uma surpresa que a carrinha tenha dado um enorme salto tecnológico que a afasta decididamente da Transporter.

Espaço a bordo generoso

A estética e as características de condução da Volkswagen Multivan, mais em linha com um carro de passageiros de grande porte, torna-a uma alternativa aos SUV de sete lugares.

O modelo possui 4.973 mm de comprimento (mais 200 mm na versão longa) por 1.941 mm de altura e 1.907 mm de altura.

A distância entre eixos chega aos 3.124 mm, com a capacidade da bagageira a variar entre 469 litros e 3.710 litros com os bancos rebatidos. Na versão longa, estes números crescem para os 763 e 4.053 litros, respectivamente.

A evolução em relação ao antecessor T6.1 é visível a todos os títulos, a começar pela terceira fila de três assentos individuais em vez do tradicional banco corrido.

Montados sobre calhas deslizantes, os bancos das duas filas de trás podem ser retirados facilmente, ou voltados para criar um pequeno salão móvel na parte traseira.

Além disso, as mesmas calhas permitem que a mesa/consola central seja colocada entre qualquer uma das três filas de bancos.

Dependendo da versão, pode optar-se pelo enorme tecto panorâmico, dividido em duas partes e capaz de reduzir a radiação térmica em 44%.

Disponíveis estão igualmente o sistema de iluminação com faróis LED, sem esquecer as portas laterais e a traseira com abertura eléctrica e gestual.

Muito tecnológica

A Volkswagen Multivan é proposta com três níveis de equipamento – Multivan, Life e Style –, a que se soma a edição especial Energetic com mais equipamento na fase de lançamento.

A digitalização a bordo e a ligação com o exterior é uma realidade, reflectidas no ecrã táctil de infoentretenimento de dez polegadas, e no painel de instrumentos digital.

E, no que respeita à segurança activa e apoio à condução, dispõe de série, em todas as variantes, dos sistemas mais evoluídos do momento.

Entre eles contam-se o cruise control com limitador de velocidade, sendo opcional a condução semi-autónoma IQ.Drive Travel Assist de nível 2.

Sistema automático de travagem pós-colisão, front assist com travagem de emergência e monitorização de peões e ciclistas, e leitura de sinais de trânsito também são de série.

Híbrido plug-in em estreia

Quanto às motorizações, a Volkswagen Multivan é proposta com dois motores a gasolina, um a gasóleo e, estreia absoluta, um híbrido plug-in.

A alimentar a variante eHybrid está um bloco a gasolina 1.4 TSI de 150 cv, aliado a um propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv).

A potência combinada chega aos 218 cv e o binário aos 350 Nm, com a bateria de 13 kWh a oferecer uma autonomia superior a 50 quilómetros em condução 100% eléctrica.

A gama movida apenas a gasolina é composta pelos blocos 1.5 TSI, de 136 cv e 220 Nm, e 2.0 TSi, com 204 cv e 320 Nm.

Numa fase posterior chegará a versão a gasóleo, equipada com o motor 2.0 TDI com150 cv de potência.

Todos os motores estão acoplados a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete velocidades.

A excepção é a variante eHybrid, que dispõe de uma transmissão automática DSG de dupla embraiagem com seis relações.

A Volkswagen Multivan chega ao nosso país no princípio de 2022. Os preços serão conhecidos pouco antes da abertura das encomendas, prevista para o final deste ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?