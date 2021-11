Lamborghini Huracán EVO é um Minotauro pintado com as mãos

O Lamborghini Huracán EVO continua a dar azo às alterações artísticas mais radicais, como é exemplo o super carro pintado por Paolo Troilo.

Dinamismo e potência foram os pontos-chave em que o pintor se inspirou para concretizar o Minotauro, nome com que baptizou a sua obra de arte.

O artista só se interessou pela nobre arte da pintura em 2005, ano que considera ter sido o ponto de partida da sua carreira.

E, ironia do destino, no dia em que Paolo Troilo começou a juntar os materiais de que precisava para começar a pintar, esqueceu-se de comprar pincéis!

Esse "erro" levou-o a começar a pintar com os dedos, técnica que acabou por tornar-se a sua própria assinatura e, desde 2013, as suas obras estão expostas em todo o mundo.

O Lamborghini Huracán EVO foi o seu projecto mais recente, expressando o dinamismo e a potência do super desportivo através do corpo de um homem pintado na carroçaria.

Uma imagem quase animalesca emerge do homem em movimento, pintado nas laterais do super carro. Os antebraços e os punhos cerrados no capô evocam força e lembram "os chifres de um touro", que é também o símbolo da marca.

"Sou apaixonado pela ideia da lentidão e sempre a defendi como a chave do prazer, da cultura e da beleza… mas há encontros que te mudam", explica o pintor italiano.

"Ver e experimentar o Huracán EVO ensinou-me que também existem coisas que podem libertar a mesma energia com aceleração, velocidade e impulso".

O som do vento a ficar mais alto, conforme o espaço se estreitava e o tempo se dobrava, foi usado para expor na sua "musa" essas emoções.

E o artista parece ter gostado das sensações a bordo do super carro equipado com o bloco V10 atmosférico de 5.2 litros e 640 cv de potência.

Os zeros aos 100 km/hora cumprem-se em 2,9 segundos antes de bater nos 325 km/hora de velocidade máxima.

