ID.5 e ID.5 GTX: novos ''eléctricos'' da VW chegam na Primavera

A Volkswagen espera ter uma presença forte na electro-mobilidade com o novo ID.5, primeiro SUV coupé 100% eléctrico da marca germânica.

E, para despertar as emoções, nada melhor do que fazê-lo acompanhar com o ID.5 GTX, um desportivo com quase 300 cv "eléctricos".

Pouco diferente do ID.4

Em tudo semelhante ao ID.4, mas agora disfarçado de coupé, quase que se pode dizer-se que se tratam de carros gémeos.

O ID.5 mede 4,59 metros de comprimentos, apenas 6 milímetros de diferença em relação ao ID.4, com a bagageira a chegar aos 549 litros de capacidade.

Enquanto apenas dez cores estão disponíveis de série para o ID.5, a variante GTX está disponível com um trintena de tonalidades à escolha.

Esteticamente, o Volkswagen ID.5 distingue-se por um pára-choques dianteiro mais aerodinâmico.



É a retaguarda que lhe dá toda a personalidade, com o tejadilho a descer suavemente sobre um spoiler bastante original integrado na porta da bagageira.

O carácter mais dinâmico também é notado por haver menos plástico nas cavas das rodas, e a sua ausência das soleiras laterais.

O tejadilho é sempre em preto, e a faixa de luz que une os faróis LED Matrix é série, quando no ID.4 é uma opção. As jantes em liga leve, até 21 polegadas, dão um toque ainda mais distinto ao SUV coupé.

No ID.5 GTX, a estética sai reforçada com um pára-choques específico, com três luzes LED poligonais nos lados onde usualmente estão as entradas de ar.

Segurança reforçada

O espaço a bordo é idêntico ao ID.4, embora os passageiros dos bancos traseiros tenham menos 12 milímetros de altura para as cabeças.

A pele animal foi eliminada dos revestimentos, com os bancos a poderem ser em tecido em microfibra ArtVelours, parcialmente feito com materiais reciclados.

Há ainda detalhes decorativos como as costuras no tabliê, que comporta o painel de instrumentos de 5,3 polegadas.

O ecrã táctil de infoentertenimento chega às 12 polegadas, dispondo o condutor ainda do visor head-up de realidade aumentada no pára-brisas.

O sistema multimédia ID 3.0 de terceira geração permite actualizações por via remota, com funcionalidades tecnológicas que reforçam a vida útil do modelo.

Quanto à segurança activa e assistência ao condutor, conta com novos sistemas, nomeadamente, a estreia na gama ID do auxiliar de estacionamento com memória.

De série faz parte o Travel Assist com condução semi-autónoma apoiado na assistência de manutenção de faixa.

E a faixa de luz ID.Light ultrapassa o tom meramente decorativo, ao informar o condutor da presença de veículos no ângulo morto ou se o carro à frente trava de repente.

Também apoia a informação do sistema de navegação, alertando para a saída da auto-estrada ou para desacelerar para se deslocar à velocidade adequada.

Potências até 299 cv

Em termos de motorizações, as versões Pro e Pro Performance são alimentadas por um motor eléctrico a dar tracção às rodas traseiras.

O primeiro oferece uma potência de 125 kW (174 cv), enquanto o segundo sobe para os 150 kW (204 cv), com o binário de ambos a situar-se nos 310 Nm.

A bateria de 82 kWh, dos quais 77 kWh são "líquidos", permite uma autonomia até 520 quilómetros.

A velocidade de ponta chega aos 160 km/hora em ambas as potências mas os zero aos 100 km/hora fazem-se em 10,4 e 8,4 segundos, respectivamente.

O ID.5 GTX recebe dois motores eléctricos a dar tracção integral, com 80 kW (109 cv) e 162 Nm nas rodas dianteiras, 150 kW (204 cv) e 310 Nm nas traseiras.

A potência máxima combinada, que chega aos 220 kW (299 cv) durante 30 segundos, permite cumprir os zero aos 100 km/hora em 6,3 segundos.

Com velocidade máxima de 180 km/hora, a autonomia da bateria é reduzida para 480 quilómetros.

Ao admitir carregamentos até 135 kW, em apenas 30 minutos é possível conseguir uma autonomia adicional de 320 quilómetros.

Esse é o mesmo tempo necessário para carregar a bateria do ID.5 "convencional", mas ganha-se 390 quilómetros de autonomia.

Com corrente alternada, a velocidade máxima ainda é de 11 kW mas o carregamento bidirecional será possível no futuro.

O Volkswagen ID.5 e a variante desportiva GTX deverão chegar no início da Primavera ao nosso país. Embora não sejam ainda conhecidos os preços, deverão começar em redor dos 50 mil euros no modelo de entrada na gama.

