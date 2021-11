Audi A8 renovou-se e ganhou variante desportiva S Line

À espera do sucessor 100% eléctrico do Audi A8, agendado apenas para 2024, a marca germânica revitalizou estética e tecnologicamente o seu topo de gama.

A berlina foi alvo de uma série de actualizações visuais, com novas opções de cores, e mais tecnologia a bordo. Novidade é o lançamento do pacote S Line, que está disponível num A8 pela primeira vez.

Alterações pronunciadas

À frente destaca-se a nova grelha do radiador com acabamentos diferenciados nas variantes A8, A8L e S8.



O pára-choques redesenhado tem agora entradas de ar maiores com molduras cromadas, à semelhança do que já acontece com outros modelos da Audi.

Novas ópticas frontais, mais angulares, integram a tecnologia Digital Matrix LED, com 1,3 milhões de micro-espelhos em cada farol.

A actualização de cores compreende novos acabamentos metalizados e foscos, rematados pelos novos desenhos das rodas com 18 a 21 polegadas.

Na traseira as mudanças são mais discretas, com os farolins digitais OLED de série a ganharem um novo recurso de alerta. As luzes iluminam-se quando um veículo se aproxima a menos de dois metros.

Um pacote externo cromado deixa o A8 mais brilhante ao redor, enquanto o pack S Line dá à berlina um visual francamente mais desportivo.

A variante Audi S8 distingue-se pelos quatro tubos de escape e pelo difusor, sem esquecer outros retoques que lhe dão uma alma mais agressiva.

Dimensões generosas

As dimensões do Audi A8 são em tudo idênticas à da versão que agora substitui. A versão "convencional" mede 5,19 metros de comprimento, a que se soma mais um centímetro para o S8 devido aos novos pára-choques.

O A8 L fica com 5,32 metros, devido à maior distância entre eixos, e o A8 L Horch, que é exclusivo para o mercado chinês, chega aos 5,45 metros.

Todas as variantes apresentam carroçarias com 58% das peças em alumínio, um habitáculo em aço moldado a quente. Somam-se componentes de polímero reforçados com fibra de carbono e barras de suporte em magnésio.

Tecnologias de ponta

A tecnologia a bordo foi reforçada com um painel de instrumentos digital de 10,1 polegadas, a que se soma um visor head-up opcional no pára-brisas. O ecrã táctil de infoentretenimento, de 8,6 polegadas, recebe o sistema MIB3 da Audi.

Atrás, os passageiros têm à disposição dois ecrãs HD de 10,1 polegadas, luzes de leitura Matrix LED e um sistema de som Bang & Olufsen com 23 altifalantes e amplificador de 1.920 watts.

São inúmeras as opções para os bancos traseiros, incluindo um sistema de relaxamento no A8 L com vários níveis.



Apoios de cabeça ajustáveis por via eléctrica e massagem nas costas com 18 almofadas pneumáticas também fazem parte da oferta.

E, para o conforto ser absoluto, os passageiros do banco traseiro têm ainda bancos de apoio para os pés com aquecimento e funções de massagem. Os estofos base dos bancos são em pele Valetta, sendo o couro Valcona proposto como opção.



Opcionais são ainda o sistema de ar condicionado de quatro zonas, com ionizador e fragrâncias, e um mini-bar refrigerado entre os bancos traseiros.

O equipamento de segurança foi actualizado com 40 sistemas de assistência ao condutor. O Audi Pre Sense Basic de série dispõe de três pacotes opcionais – Park, City e Tour – com funções semi-autónomas.

Blocos V6 e V8 reinam

Os motores que equipam o Audi A8 consistem nos blocos a gasolina V6 3.0 TFSI, V8 4.0 TFSI V8, V8 biturbo 4.0 TFSI com sistema mild hybrid de 48 volt

No campo do gasóleo destaca-se o bloco 3.0 TDI, estando para breve uma variante híbrida plug-in. Todos os motores compreendem, em exclusivo, uma transmissão automática de oito velocidades.

O Audi A8 55 TFSI com o motor V6 3.0 TFSI debita 340 cv e 500 Nm, na variante europeia, e 286 cv na versão para o mercado chinês.

O A8 60 TSFI quattro com o bloco V8 de 4.0 litros produz 460 cv e 660 Nm, o que lhe permite cumprir os zero aos 100 km/hora em 4,4 segundos.

O Audi S8, equipado com o V8 biturbo de 4.0 litros, oferece 571 cv de potência e 800 Nm de binário máximos, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 3,8 segundos.

Além do sistema quattro de série, o topo de gama da linha inclui suspensão activa preditiva, diferencial desportivo e direcção dinâmica nas quatro rodas.

A chegada do Audi A8 aos concessionários europeus está prevista para Dezembro, desconhecendo-se os preços para o nosso mercado.

