Corvette Z06: a ''bomba'' mais radical da Chevrolet

A electro-mobilidade está a impor-se cada vez com mais força nas estradas, mas há marcas que continuam a apostar nas motorizações tradicionais.

O novo Corvette Z06 da Chevrolet é o exemplo mais recente, proposto como a versão mais radical da oitava geração do Corvette C8 Stingray.

Marcado pelo seu elevado nível técnico e de desempenho, o C8 Z06 também é realçado pelo luxo e qualidade de construção.

Força bruta

Sim, a força bruta continua a ser um dos principais ingredientes deste Corvette C8 Z06. A demonstrá-lo está o novo bloco atmosférico V8 LT6 de 5.5 litros, que eleva a potência máxima até às 8.600 rotações por minuto.

Os 680 cv e 623 Nm propostos são os mais altos já oferecidos por um Corvette configurado com motor central, quando a geração anterior debitava 659 cv.

Ao Z06, que também terá uma variante descapotável, é combinada uma caixa automática de dupla embraiagem de oito relações.

Principal novidade desta transmissão? A última engrenagem é mais curta do que no Corvette C8, para aumentar a aceleração.

Estética a condizer

O visual exterior reflecte o poder deste super desportivo, graças aos novos pára-choques e ao difusor traseiro, a suportar as quatro saídas de escape.

E, se dúvidas houvessem, a impressionante asa traseira confere-lhe uma personalidade ainda mais feroz.

A aerodinâmica também foi fundamental no desenvolvimento do C8 Z06, com todos os acessórios do pacote Performance Z07 nele incluídos.

Significa isto que o bólide beneficia do maior suporte aerodinâmico já gerado para este modelo, reflectida numa força descendente de 330 quilos a 300 km/hora.

O C8 Z06 é também quase dez centímetros mais largo do que o Stingray, muito por culpa dos pneus Michelin Pilot Sport 4S.

As jantes, que podem ser opcionalmente em carbono, são de 20 polegadas à frente e de 21 atrás, com larguras de dez e 13 polegadas, respectivamente.

A suspensão magnética tem uma configuração específica, e os discos de travão também são maiores dos que os instalados no C8 Stingray.

Ao volante, a nova banda sonora do escape está mais do que assegurada, graças ao desenvolvimento de um sistema específico.

Decorações quase infinitas

Embora nascido para os circuitos de corrida, o Corvette C8 Z06 oferece possibilidades quase infinitas de personalização. O interior em Adrenaline Red é exemplificativo como se pode criar um ambiente puramente desportivo.

Há também um novo volante em fibra de carbono, três tipos de bancos com seis opções de cintos de segurança, e até seis tons diferentes para as pinças de travão.

E, para quem ainda não ficar satisfeito com a "decoração", pode incluir o tradicional pack Performance Z07. Entre as "prendas" estão um pacote aerodinâmico em fibra de carbono e pneus específicos Michelin Sport Cup 2 R.

O conjunto é completado por travões cerâmicos Brembo, suspensão com calibração especial, e as jantes em carbono, que reduzem em 18 quilos o peso total do super desportivo.

A produção do novo Chevrolet Corvette Z06 arranca em meados do próximo ano. Sem preços definidos para a Europa, a sua exportação obriga a marca a instalar filtros de partículas para responder às normas de emissões poluentes.

