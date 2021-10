Novo bZ4X: primeiro SUV 100% eléctrico da Toyota em 2022

Chama-se bZ4X e é o primeiro modelo 100% eléctrico com que a Toyota irá enfrentar os rivais na electro-mobilidade.

O SUV urbano, derivado do protótipo revelado em Abril, foi confirmado pela marca nipónica que está prestes a entrar na linha de montagem no Japão.

E, poucos dias depois da apresentação europeia a 2 de Dezembro, as reservas já poderão ser feitas, embora se desconheçam os preços.

SUV inaugura submarca eléctrica

À semelhança do GR 86, a Toyota desenvolveu este veículo em parceria com a Subaru. Será esta marca a ficar responsável pelo sistema de tracção integral das versões com dois motores eléctricos.

O novo SUV é baptizado com a submarca bZ (Beyond Zero = Para Além do Zero), que albergará a futura gama 100% electrificada.

Dos 15 modelos totalmente eléctricos que a Toyota conta lançar até 2025, sete farão parte da nova família. A base será uma plataforma totalmente nova, denominada e-TNGA, idealizada para este tipo de propulsão.

No plano estético, o SUV tem o visual minimalista que tem marcado os carros eléctricos que já inundam o mercado.

A reflectir essa ideia está uma frente particular, a dar personalidade a um SUV que deverá medir 4,69 metros de comprimento por 1,86 metros de largura.

A altura situa-se nos 1,60 metros e a distância entre eixos nos 2,85 metros, se se tomar como base as medidas do protótipo.

Estas medidas indicam que terá menos 8,5 centímetros de altura do que o RAV4, com a distância entre eixos a crescer 16 centímetros.

O peso chega aos 1.920 quilos para a versão com um motor eléctrico, aumentando 85 quilos na variante com dois propulsores.

Salão sobre rodas

O bom espaço a bordo fica mais do que assegurado, com a marca a sublinhar que cada fila de bancos estará separada por um metro de distância. Já a bagageira deverá ter uma capacidade de 452 litros, e terá um fundo ajustável.

Já no interior, percebe-se um volante convencional, ao contrário do que o que equipava o protótipo, cortado na parte superior como acontece nos Tesla.

Acima do volante e apoiado sobre o tabliê está um painel de instrumentos de sete polegadas. Ao centro, ligado à consola central, está um ecrã táctil de infoentretenimento de dimensões generosas.

Autonomia superior a 450 km

As motorizações previstas incluem um propulsor de 150 kW (204 cv) e 265 Nm, a dar tracção às rodas dianteiras. Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 8,4 segundos e a velocidade máxima está limitada a 160 km/hora.

A versão com tracção integral conta com um motor eléctrico de 80 kW (109 cv) ligado a cada eixo para uma potência máxima de 218 cv e um binário de 336 Nm.

A velocidade máxima é a mesma da variante de duas rodas motrizes mas os zero aos 100 km/hora reduzem-se para 7,7 segundos.

A bateria de 71,4 kWh deverá ter uma autonomia superior a 450 quilómetros com uma única carga, mas está ainda dependente de homologação.

A auimentar esta autonomia está o painel solar que cobrirá o tejadilho em versões específicas, como já acontece na terceira geração do Prius.

A potência não foi revelada mas a marca lá foi dizendo que poderá "dar" mais 1.800 quilómetros adicionais ao fim de um ano.

Positivo é a Toyota estimar uma degradação da bateria de iões de lítio, que é arrefecida a líquido, em 10% ao fim de dez anos ou 240 mil quilómetros. Os carregamentos poderão ser feitos dos zero aos 80% em cerca de 30 minutos a 150 kW.

Tecnologias de última geração

O bZ4X deverá contar apenas com um pedal para a condução, com a pressão imprimida para ganhar velocidade ou travar.

A direcção será electrónica, sem ligação mecânica entre o volante e as rodas, e disporá de várias configurações de controlo de tracção.

Na tracção às quatro rodas será feita através do sistema X-Mode com modos de condução (e grip control) para pisos de neve, lama ou cascalho.

Os sistemas de segurança activa e de apoio ao condutor fazem parte do pacote Safety Sense de terceira geração.

A evolução conta com um alargamento do sistema de pré-colisão para detectar veículos na direcção oposta a invadir a faixa contrária. Suprime ainda a aceleração a baixa velocidade e dá assistência à travagem de emergência.

A chegada do Toyota bZ4X aos concessionários do Velho Continente está prevista para meados do próximo ano.

