Fiat Uno Turbo comprado em Portugal supera 14 mil euros nos EUA

Um Fiat Uno Turbo i.e. com mais de 200 mil quilómetros vendido em leilão por mais de 14.000 euros? Sim, aconteceu nos Estados Unidos, e a matrícula do carro não engana: foi comprado há 33 anos em Portugal!

Importado em 2020 para a cidade de Plano, no Texas, o desportivo foi vendido no portal de leilões Bring a Trailer passado dia 16 após 29 licitações.

Debaixo do capô está o característico bloco turbo de 1.3 litros e quatro cilindros, com 105 cv 147 Nm. Potência e binário, passados às rodas dianteiras por uma caixa manual de cinco relações, permitem-lhe bater nos 200 km/hora.

Para esse desempenho contribui, de forma decisiva, os "leves" 845 quilos que pesa, bastando-lhe 8,3 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

Pintado de vermelho, e com o característico adesivo nas laterais a denunciar o poder deste desportivo, nem parece ter 202 mil quilómetros no hodómetro, tal o excelente estado em que se encontra.

As características originais foram mantidas por dentro e por fora, e, antes de sair do nosso país, foi sujeito a uma rigorosa inspecção mecânica. Só os fluidos, bateria e filtros, foram trocados pelo dono antes de ser colocado à venda no portal.

E ao comprador foram ainda "oferecidos" várias peças sobressalentes, face à dificuldade que seria encontrá-las nos Estados Unidos.

A "oferta inclui grelha do radiador, turbocompressor, painel de instrumentos, encostos de cabeça e colector de admissão.

