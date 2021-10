O céu é o limite: XPeng Motors revela carro voador

Há mais um projecto para criar um carro voador, agora desenvolvido pela chinesa HT Aero.





O protótipo revelado no 1024 Tech Day pela subsidiária da Xpeng Motors, apresenta várias redundâncias de segurança, bem como um desenho ligeiro leve e rotores dobráveis.

Quando o carro está parado, duas portas em forma de asa de gaivota abrem-se para libertar os rotores. Só então as pás se estendem e, como um vulgar drone, permitem que a viatura-avião descole e aterre na vertical.

O construtor não avança com informações técnicas específicas mas afirma que um modelo de pré-produção deverá chegar em 2024, e que poderá circular legalmente na estrada.

Em termos estilísticos, o protótipo está ao nível de um super carro futurista, marcado pelas formas aerodinâmicas.

O interior é marcado pela alta tecnologia, com um ecrã táctil de infoentretenimento transparente e um painel de instrumentos integrado no volante.



A instrumentação é completada por controlos exclusivos para comandar o voo do veículo.

No mesmo evento, a XPeng Motors anunciou para o próximo ano o sistema XPilot 3.5 para o apoio à condução.

Como o construtor explica, será a "primeira solução de percepção quádrupla pela cobertura de visão de dupla câmara dupla, complementada por sensores de radar de ondas milimétricas e LiDAR".

O sistema permitirá que os veículos leiam em 3D o espaço em seu redor, e reconheçam, classifiquem e observem a posição dos objectos.

