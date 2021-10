Vazirani Ekonk: o novo hiper eléctrico que vem da Índia

São cada vez mais os construtores automóveis a verem na electro-mobilidade uma oportunidade para criarem desportivos electrificados de excepção.

A indiana Vazirani Automotive é o exemplo mais recente com o novíssimo protótipo Ekonk, com a fabricante a afirmar ser o hiper carro eléctrico mais leve do planeta.

O monolugar de competição pesa apenas 738 quilos e os motores debitam uma potência de 538 kW (731 cv).

A aerodinâmica marca a estrutura estilizada do Vazirani Ekonk, construída em fibra de carbono. Os arcos das rodas sobressaem da carroçaria, com a frente rebaixada a exibir uma faixa luminosa em LED.

O condutor, que se senta do lado direito, está protegido por um arco de segurança, já que o desportivo não possui pára-brisas nem tejadilho.

A traseira é marcada por uma secção alongada, com as várias faixas luminosas horizontais em LED a actuarem como um difusor.

Para o baixo peso do hiper carro contribui a nova tecnologia DiCo para o arrefecimento a bateria. A técnica é inspirada na "biomimética" e em "antigas técnicas de manufactura indianas", como sublinhou Chunky Vazirani, fundador da empresa.

Aparentemente, os módulos da bateria são arrefecidos a ar e não por líquido, imitando a maneira como humanos e animais regulam a temperatura do corpo.

Todavia, não são avançados quaisquer dados sobre a capacidade da bateria, assim como a autonomia e os tempos de carregamento.

O Ekonk vai buscar o seu nome de baptismo ao Big Bang do universo ou "o início da luz divina", como é referido nas escrituras indianas.

Apesar de ser eléctrico, o hiper desportivo é "tão mecânico e puro como pode ser um eléctrico", explicou Chunky Vazirani.

Na National Automotive Test Tracks de Mumbai, na Índia, bastou-lhe 2,54 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 309 km/hora.

Sem prazo previsto para a entrada do protótipo na linha de montagem, a Vazirani Automotive está aberta a futuras colaborações com outros fabricantes para tornar real o Ekonk.

