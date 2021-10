F1: Verstappen vence GP Américas e foge a Hamilton

Max Verstappen alargou a distância para Lewis Hamilton no Mundial de Fórmula 1, ao ganhar este domingo o Grande Prémio das Américas.

O piloto da Red Bull deixou o actual campeão do mundo a 1,333 segundos, e o colega de equipa Sergio Pérez a 42,223 segundos.

A vitória permitiu a Verstappen alargar para 12 pontos a vantagem sobre Hamilton, que somou o ponto extra em jogo pela volta mais rápida da corrida.

Os dois rivais protagonizaram uma corrida com vencedor incerto mal as luzes vermelhas se apagaram na linha de partida.

Embora o holandês tivesse a pole position, foi o britânico a arrancar melhor e a ganhar a liderança logo na primeira curva do Circuito das Américas.

Perante os 400 mil espectadores que assistiram à corrida em Austin, no Texas, Verstappen moveu uma perseguição apertada a Hamilton.

A luta prolongou-se nas boxes, com o ás da Red Bull a conquistar a liderança ao trocar os pneus à volta 10, com o piloto da Mercedes a fazê-lo na volta 13.

Verstappen voltou a substituir os pneus na volta 29, ao contrário de Hamilton, que só o fez a três voltas do final.

Com os pneus mais frescos, o britânico colou-se à traseira do Red Bull do volante holandês, que não se deixou perturbar pela pressão.

"Perdemos no arranque e tínhamos de tentar algo diferente", explicou o holandês no final. "Fomos agressivos e não sabia se ia funcionar. As últimas voltas foram muito divertidas".

Max Verstappen lidera o Mundial de F1, com 287,5 pontos, seguido de Lewis Hamilton, com 275,5 pontos. O terceiro lugar é ocupado por Valtteri Bottas, da Mercedes, com 185 pontos.

No Mundial de construtores, a Mercedes está à frente com 460,5 pontos, seguida da Red Bull, com 437,5, e da McLaren, com 254 pontos.

O autódromo Hermanos Rodríguez recebe o Grande Prémio do México no fim-de-semana de 5 a 7 de Novembro.

