Hyundai i20 Miguel Oliveira: edição exclusiva limitada a 88 exemplares

Não é inédito mas também não é nada vulgar: um desportista português a dar o seu nome para uma série muito especial.

Está já no mercado o exclusivo Hyundai i20 Miguel Oliveira, limitado a 88 exemplares numa ligação perfeita ao número que o motociclista ostenta na sua KTM.

Ao nível do motor, nada há de diferente em relação ao modelo convencional. Trata-se do mesmo bloco turbo T-GDi de 1.0 litros, com 100 cv de potência e 172 Nm de binário.

A exclusividade está mesmo na cor Intense Blue, escolhida pelo ás das duas rodas, e nas jantes especiais em liga leve de 17 polegadas.

Faróis full LED, vidros traseiros escurecidos, pedais em alumínio, estofos desportivos, chave "inteligente" e dupla saída de escape com uma banda sonora única completam o conjunto.

O projecto revelado esta terça-feira é a concretização de um sonho da ligação entre Hyundai Portugal e Miguel Oliveira desde 2018.

Com a chegada do novo Hyundai i20, reuniram-se as condições para dar vida a uma edição muito especial.



O piloto português esteve envolvido em todo o processo de desenvolvimento deste projecto, com detalhes personalizados ao seu gosto.

No interior destaca-se a placa que identifica o número da série limitada a 88 unidades, e os apoios de cabeça dos bancos desportivos e os tapetes com o número 88.

"Desde o início da minha relação com a Hyundai Portugal, ainda estava eu na Moto2, que tínhamos vontade de criar algo único e diferenciador", explica o embaixador da marca.

"O Hyundai i20 Miguel Oliveira combina o ADN da Hyundai com a minha identidade, que está espalhada por todo o modelo".

O exemplar n.º 88 já está atribuído a Miguel Oliveira, com os interessados a poderem escolher a edição entre os números 2 e 87 por 21.900 euros.

O modelo com o número 1 irá a leilão em breve, numa iniciativa solidária pensada pela marca e pelo piloto. O montante licitado acima do valor comercial do Hyundai i20 Miguel Oliveira será dobrado pela Hyundai Portugal.

A verba será doada, na íntegra, ao movimento de solidariedade social Race for Good, fundado por André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto.

A reserva do compacto poderá ser feita no subportal da marca, com as primeiras entregas a acontecerem nos próximos meses.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?