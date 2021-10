FAMEL eléctrica: E-XF já está aberta a pré-reservas

Será uma das principais novidades do Salão Automóvel Híbrido e Eléctrico, que irá acontecer no próximo fim-de-semana na Alfândega do Porto, na cidade Invicta.

A FAMEL apresenta a E-XF na quinta edição do evento, uma motorizada eléctrica que foi buscar a sua inspiração aos traços da lendária XF-17.

"Depois de sete anos de trabalho de engenharia e design, a FAMEL está finalmente pronta para atrair para a garagem as pessoas que queiram recordar e conhecer este ícone nacional".

Joel Sousa, um dos refundadores da marca, considera a nova E-XF como um projecto visionário e responsável.

Para além de ser totalmente eléctrica, é também de uma marca autêntica e "100% portuguesa", sublinha o engenheiro automóvel. "E uma mota linda, claro!".

O principal desafio colocado ao projecto foi criar uma motorizada que tivesse a dinâmica e agilidade necessária para uma experiência única na condução em cidade.

Mas, como explica Joel Sousa, para refundar a FAMEL é necessária a ajuda dos portugueses, com o preço da pré-reserva da mota de produção a rondar os 4.100 euros.

"Estamos a falar de uma grande marca, mas ainda de um pequeno negócio que queremos que se torne para chegarmos a uma produção anual mínima de 2000 unidades".

Equipada com uma bateria de 72 volt e com uma potência de 5 kW (7 cv), a FAMEL E-XF proposta nas versões Normal e Racer, tem uma velocidade máxima de 70 km/hora.

A autonomia chega aos 80 quilómetros, com o recarregamento completo da bateria a demorar quatro horas.

