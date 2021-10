Não passarás! Dezenas de carros acidentados em zona de baixa velocidade

Há uma rua em Watford, a norte de Londres, onde os carros que por lá passarem arriscam a ficar sem rodas.

Na Woodmere Avenue daquela cidade britânica, dois pilares de ferro colocados de cada lado da rua afunilaram a via para pouco mais de dois metros de largura.

Objectivo? Abrandar e mesmo travar a passagem do tráfego que atravessa o bairro residencial em direcção à A41, auto-estrada que liga a capital do Reino Unido a Liverpool.

Aparentemente, ninguém está ciente da reduzida largura da via, o que tem provocado consequências desastrosas aos carros que por lá passam.

Muitas das viaturas filmadas podem ser vistas a serem "lançadas" no ar, e nem mesmo uma carrinha da polícia local escapa incólume.

As barras restritivas foram colocadas pela primeira vez no local em 1980, e há dez anos a rua foi reconfigurada com um novo conjunto de postes.

Confrontado com as dezenas de acidentes, um porta-voz do município disse ao jornal The Watford Observer que "os condutores têm de saber a largura do seu veículo" para conduzirem na zona "a uma velocidade segura".

Ora, como se pode ver no vídeo, nem mesmo a "passo de caracol" os condutores conseguem evitar encontros imediatos de terceiro grau com os postes de ferro.

