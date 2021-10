Mais tecnológico: novo Ford Tourneo Connect chega na Primavera

Chega à Europa na Primavera a nova geração do Ford Tourneo Connect que a marca americana revelou esta quarta-feira.

Construído sobre a mesma plataforma MQB da Volkswagen Caddy, o MPV apresenta uma estética exclusiva que o diferencia do modelo alemão.

Proposto nos níveis Active, Trend, Titanium e Sport, o monovolume é proposto com carroçaria curta ou longa, e capacidade até sete lugares.

Poucas diferenças face à Caddy

É verdade que, vista de perfil, a Tourneo Connect é em tudo idêntica à Caddy, ou não fosse este o primeiro modelo a sair da parceria entre a Ford e a Volkswagen.

Todavia, há diferenças assinaláveis, com a dianteira do novo MPV a ser totalmente redesenhada.



A grelha do motor é maior e o capô mais esculpido, além de ganhar novos faróis LED, e os guarda-lamas e os pára-choques a serem também diferentes.

As diferenças na parte traseira são mais limitadas, com particular foco na área em redor da placa de matrícula.

Quanto aos acabamentos, o nível Titanium distingue-se pelos elementos cromados e pelas rodas de 16 polegadas.

O Sport tem um tratamento escurecido, com listas pretas no centro do capô e entradas de ar nos pára-choques na cor da carroçaria, com as jantes a serem de 17 polegadas.

O Active adopta um visual inspirado num crossover, com revestimentos em plástico, placas de protecção a imitar alumínio e rodas exclusivas de 17 polegadas.

A esta versão pode ser acrescentada uma moldura preta de alto brilho na grelha do motor.

Mais tecnologia a bordo

Dentro do habitáculo prosseguem as semelhanças com a Volkswagen Caddy, no tabliê, volante e opções de acabamento.

O Trend ganha um ecrã táctil multimédia de 8,25 polegadas, enquanto os outros níveis têm visores de dez polegadas com navegação e os recursos de conectividade mais recentes.

Em opção, pode ser escolhido um painel de instrumentos digital configurável de 10,25 polegadas.

No que aos sistemas de segurança activa e apoio à condução diz respeito, o Tourneo Connect pode ter até 19 sistemas, incluindo cruise control adaptativo.

A aplicação FordPass permite ainda acesso remoto a vários recursos a partir do telemóvel.

Versatilidade assegurada

O novo Ford Tourneo Connect reforçou a sua versatilidade, com duas portas deslizantes a darem acesso à segunda e terceira filas de bancos.

Fáceis de rebater ou mesmo serem retiradas, aumentam o espaço disponível até 2,6 ou 3,1 metros cúbicos, dependendo do tipo de carroçaria.

À frente, o banco do passageiro pode ser rebatido para transportar objectos com três metros de comprimento.

Um tejadilho panorâmico em vidro também pode ser escolhido, com o MPV a oferecer diversos espaços para guardar pequenos objectos.

Tracção integral em estreia

A gama de motores do Ford Tourneo Connect é constituído pelo bloco EcoBoost a gasolina de 1.5 litros, com 114 cv e 220 Nm. No campo do gasóleo, o EcoBlue de 2.0 litros é proposto com 102 cv e 280 Nm, e 122 cv e 320 Nm.

A caixa manual de seis velocidades é de série, tendo em opção a transmissão automática PowerShift de dupla embraiagem com sete relações e modo Sport.

Novidade absoluta é a possibilidade de optar pela variante com tracção integral, apenas disponível no modelo equipado com o bloco diesel mais potente.

As encomendas para o Ford Tourneo Connect abrem no início do próximo ano, embora os preços para o mercado nacional não sejam ainda conhecidos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?