BMW M3 Competition mais feroz com mão da AC Schnitzer

Se o BMW M3 Competition (G80) já tinha argumentos que o destacavam da concorrência, a AC Schnitzer decidiu dar-lhe novos atributos estéticos e dinâmicos.

E nada melhor para apresentar as modificações extremas feitas do que no circuito belga de Spa-Francorchamps.

No que ao motor de seis cilindros em linha diz respeito, a preparadora germânica elevou binário e potência dos originais 510 cv e 650 Nm para 590 cv e 750 Nm.

Esses valores foram reforçados com um novo escape desportivo com duas saídas em fibra de carbono de cada lado do paráchoques, que melhora a banda sonora em plena aceleração.

A suspensão dianteira do M3 Competition também foi mexida para rebaixar a carroçaria entre 15 a 20 mm, com a integração de um kit RS.

Com esta solução, as reacções do desportivo são mais controláveis, mantendo uma subviragem suave nos limites. O novo divisor frontal aumenta a força descendente até 40 quilos a uma velocidade de 200 km/hora.

As laterais do pára-choques dianteiro ganharam um deflector de quatro peças, com a estética mais agressiva a ser reforçada com elementos de design no capô.

Atrás salta à vista uma asa superior que soma mais 20 quilos de força descendente, combinada com uma nova asa Carbon Racing sobre a porta da bagageira, que soma mais 70 quilos, e um difusor traseiro proeminente.

A estética ganha novo estilo com as jantes forjadas em liga leve AC3 de 20 polegadas, pintadas em prateado e antracite, para pneus 285/30 à frente e 295/30 atrás.

Abertas as portas, destaca-se o novo volante da AC Schnitzer em pele Nappa e Alcantara pretos, com punhos para os polegares do condutor e os pedais em alumínio.

Ao volante podem ser acopladas patilhas maiores para facilitar as engrenagens da caixa automática de oito velocidades.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?