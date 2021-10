Novo BMW Série 2 Active Tourer: mais moderno e electrificado

Chega em Fevereiro ao mercado europeu o novo BMW Série 2 Active Tourer, reforçando a posição da marca alemã no segmento MPV.

Estética mais apelativa

Diferente da primeira geração que agora substitui é a enorme grelha de duplo rim, realçada pelas ópticas LED delgadas e pelo pilar dianteiro mais inclinado.

A carroçaria é marcada pelo aerodinamismo, reflectido no pára-brisas mais elegante e no pilar dianteiro mais inclinado, a darem-lhe uma postura mais desportiva.

A traseira também evoluiu, marcada pela porta da bagageira esteticamente mais conseguida e pelos farolins LED, e pelo novo pára-choques a "esconder" as saídas de escape.

As jantes em liga leve são de série com 16 ou 17 polegadas, sendo opcionais as rodas com dimensões até 19 polegadas.

Habitáculo mais luminoso

Com 4.386 mm de comprimento por 1.824 mm de largura e 1.576 mm de altura, a distância entre eixos cifra-se em 2.670 mm.

O habitáculo é agora mais luminoso e espaçoso, graças aos pilares traseiros mais estreitos, e as portas passam a contar com puxadores escamoteáveis.

O interior é marcado pelo desenho moderno do habitáculo e pela qualidade dos materiais de revestimento, seguindo a estética orientadora do BMW iX.

Em destaque está o BMW Display Curve, com o ecrã multimédia de 10,7 polegadas a estar ligeiramente inclinado para o condutor, e pelo painel de instrumentos de 10,25 polegadas.

O ecrã de infoentretenimento com o BMW iDrive 8 conta de série com sistema de navegação por GPS, e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Além do rearranjo dos gráficos e dos menus, conta com um Assistente Pessoal Inteligente com mais funções e conectividade 5G.

No conjunto destacam-se ainda o volante desportivo em pele, controlo automático de temperatura de zona dupla, e as quatro portas USB.

Os bancos redesenhados podem ser revestidos em pele Sensatec ou Vernasca, e a separar os dianteiros está um apoio de braço "flutuante" com o painel de controlo nele integrado.

A bagageira oferece 470 litros de capacidade (415 litros nas versões mais potentes), ganhando mais 90 litros com o avanço dos bancos traseiros ao longo de calhas de 130 mm.



Se rebatidos na proporção de 40:20:40, o volume do porta-bagagens pode aumentar até 1.455 litros.

Quatro motorizações

O BMW Série 2 Active Tourer irá ter quatro motorizações na fase de lançamento, com potências de 136 a 218 cv.

Todos os motores a gasolina têm um novo sistema de dupla injecção, sem esquecer uma nova versão do sistema mild hybrid de 48 volt para as variantes mais potentes.

O BMW 218i, equipado com um bloco turbo de 1.5 litros e três cilindros, oferece 136 cv e 230 Nm, enquanto o 220i, com o mesmo propulsor, dá 156 cv e 240 Nm.

Já o 223i integra um motor de 2.0 litros e quatro cilindros, com 204 cv e 320 Nm, capaz de levá-lo em sete segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 241 km/hora.

O gasóleo não foi abandonado pela BMW, ao propor o 220d com o bloco turbodiesel de 2.0 litros, com 150 cv e 360 Nm.

A caixa automática Steptronic de dupla embraiagem com sete relações passa também a ser de série em todos os modelos.

Contudo, as variantes 220i e 223i integram na transmissão um motor eléctrico que oferece mais 19 cv de potência.

No próximo Verão chegam à Europa duas versões híbridas plug-in, equipadas com um bloco de 1.5 litros e três cilindros a dar tracção às rodas dianteiras, e um propulsor eléctrico ligado às traseiras.

Equipados com baterias de 14,9 kWh, as potências combinadas irão oscilar entre os 245 e 326 cv, com a autonomia em modo eléctrico a situar-se nos 80 quilómetros.

O chassis sofreu várias melhorias, contando agora com limitador de deslizamento das rodas e sistema de travagem integrados.

Em opção está a suspensão adaptativa M controlada por via electrónica, rebaixamento da carroçaria ao solo em 15 mm e direcção desportiva, assim como os amortecedores com levantamento da suspensão dianteira.

