''Electromod'': Porsche 911 agora é eléctrico

Não está nos planos da Porsche electrificar o icónico 911 mas há especialistas do electromod que estão a dar novas capacidades a este desportivo.

Um dos exemplos mais recentes é a transformação eléctrica do série 964 pela britânica Everrati Cars.

Com 372 kW de potência, equivalentes a 506 cv, e 500 nm de binário máximos, este Porsche 911 cumpre em cerca de quatro segundos os zero aos 100 km/hora.

Não deixam de ser números assinaláveis se se pensar que o modelo com o motor de combustão tem 250 cv e 310 Nm.

Henry Catchpole, que já guiou o desportivo para a Carfection, sublinha que a aceleração é emocionante mas não o suficiente para aumentar o ritmo cardíaco do condutor.

Interessante é a distribuição do peso, com as baterias a imporem 60% do peso sobre o eixo traseiro, e 40% no dianteiro. A equipá-lo está igualmente um sofisticado sistema de suspensão que é ajustável a partir do habitáculo.

Catchpole prefere, no entanto, guiar a versão "térmica" original, já que o motor é mais variável e envolvente, e menos monótono em relação ao propulsor eléctrico.

Com uma autonomia superior a 240 quilómetros, a transformação "eléctrica" do Porsche 911 custa mais de 291 mil euros, sem contar com a "oferta" do desportivo.

