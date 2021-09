Dacia Jogger: espírito jovem e aventureiro

É um SUV, um monovolume ou uma carrinha? É um "bocadinho" dos três, como é visível pelas linhas do Dacia Jogger, o novo modelo que vem substituir os Logan MCV e Lodgy.

É o quarto modelo da marca romena, depois do Sandero, que se mantém como o mais vendido na Europa em todas as categorias, do Spring, o "eléctrico" mais barato do mercado, e do Duster.

Principal novidade? O Dacia Jogger terá uma motorização híbrida, inédita na marca, a juntar às propostas puramente térmicas a gasolina.

Estilo expressivo

Tinha sido prometido um automóvel com um espírito mais aventureiro, e as expectativas não foram defraudadas.

Marcado por um estilo expressivo, o Dacia Jogger tem 4.547 mm de comprimento por 1.784 mm de largura e 1.632 mm de altura.

A distância entre eixos, a fixar-se nos 2.897 mm, atira-o para a categoria dos familiares, ao ser capaz de transportar até sete pessoas.

Esteticamente, destaca-se a sua silhueta algo cúbica e a elevada distância ao solo, a situar-se nos 200 mm.

O conjunto é embelezado com elementos dirigidos ao "fora de estrada", como os protectores em plástico nas laterais e nos arcos das rodas, assim como nos pára-choques e nas barras do tejadilho.

Construído sobre a nova plataforma CMF-B do grupo Alliance, o Jogger partilha o design com o Sandero. Essa ideia é bem visível na grelha frontal e nos faróis com a assinatura luminosa em forma de Y.

Atrás surge a ampla porta da bagageira, ladeada por farolins verticais com uma configuração muito parecida à do Volvo XC 90.

Interior prático e de qualidade

A bordo, o Dacia Jogger mostra um habitáculo prático e bem conseguido, em tudo semelhante ao do Sandero, com a posição de condução a oferecer uma boa ergonomia.

O interior tem um desenho agradável, e os acabamentos e os materiais aplicados são mais modernos e de melhor qualidade.

A segunda fila de bancos é capaz de acomodar três adultos com conforto, dando bastante espaço para a cabeça e as pernas.

Boa surpresa são os assentos individuais na terceira fila, que são confortáveis o suficiente para não se limitarem a viagens curtas e podem ser retirados com facilidade.

Na versão de cinco lugares, a capacidade da bagageira chega aos 708 litros enquanto na de sete lugares, o volume é de apenas 160 litros.

O espaço sobe para os 565 litros com a terceira fila de bancos rebatida, para uma capacidade máxima de carga de 1.819 litros com o rebatimento das duas filas.

E, dependendo da versão, pode ser dotado com barras de tejadilho modulares que se transformam facilmente em rack para transportar bicicletas ou uma bagageira suplementar até 80 quilos.

Multimédia simples mas eficaz

O Jogger também renova as ofertas multimédia, embora a versão de entrada não tenha um ecrã de infoentretenimento.

O sistema Media Control compreende antes um suporte para o telemóvel, que funciona como interface uma vez descarregada a aplicação Dacia Media.

O sistema Media Control compreende antes um suporte para o telemóvel, que funciona como interface uma vez descarregada a aplicação Dacia Media.

A versão superior com o sistema Media Display surge já com um ecrã táctil de oito polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

A variante mais completa compreende o sistema Media Nav com navegação, ligação sem fios ao Apple CarPlay e Android Auto, e duas entradas USB.

Versão Xtreme mais apelativa

A reforçar o toque mais aventureiro, a Dacia irá lançar a série limitada Jogger Xtreme com um visual off-road ainda mais pronunciado.

Estará disponível nas cores Pearl Black, Comet Grey e Moonstone Beige, sendo Terracotta Brown a pintura de lançamento.

Por fora, as barras do tejadilho, os espelhos retrovisores, as jantes de liga leve de 16 polegadas e a antena em forma de barbatana de tubarão são revestidos de preto.

As protecções dianteiras e traseiras são em Megalith Grey para garantir maior contraste visual. Outras características distintivas da série limitada são o logótipo à frente, e nas jantes e embaladeiras das portas.

O interior exclusivo tem pespontos vermelhos nos bancos e os painéis das portas dianteiras têm frisos cromados.

O equipamento completo inclui câmara de marcha-atrás, climatização com controlo de temperatura e cartão mãos livres.

Híbrido em estreia na marca

Quanto às motorizações, excluída que está a opção a gasóleo, o Dacia Jogger será primeiro proposto com o bloco 1.0 TCe de três cilindros, com 110 cv e 200 Nm, e caixa manual de seis velocidades.

A complementar a oferta está a versão bifuel Eco-G de 100 cv e 170 Nm, com uma autonomia a bater nos mil quilómetros, e consumos inferiores a 10% em relação à variante a gasolina.

Em 2023 chegará a variante híbrida com tecnologia E-Tech, já presente no Renault Clio, com 140 cv.

O motor de 1.6 litros conjuga-se com dois propulsores eléctricos – um e-engine e um motor de arranque de alta tensão – e uma caixa de velocidades multimodo sem embraiagem.

A travagem regenerativa, combinada com a capacidade de auto-carregamento das baterias de 1,2 kWh permitirá que 80% do tempo de circulação em cidade seja feito em modo 100% eléctrico.

Tecnologia mais evoluída

A chegada do novo Dacia Jogger ao nosso país está prevista para 2022 e, embora se desconheça o preço de entrada na gama, em França rondará os 15 mil euros.

A arquitectura da gama será clássica, oferecendo o essencial dos sistemas de segurança activa e assistência ao condutor.

Terá de série a última geração do sistema limitador de velocidade, assistência à travagem de emergência, estacionamento e arranque em subida, e alerta de ângulo morto.

As variantes mais bem equipadas terão bancos dianteiros aquecidos, ar condicionado automático e câmara traseira, entre outros dispositivos.

O Dacia Jogger será apresentado ao público, pela primeira vez, no salão automóvel de Munique, que acontece entre 7 e 12 de Setembro

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?