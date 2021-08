Mobilize Limo: berlina eléctrica da Renault só para frotas

Depois do EZ-1 Prototype, a Renault revela a nova berlina eléctrica da linha Mobilize. Este ecossistema de serviços de mobilidade partilhada faz parte do plano estratégico Renaulution que a marca francesa apresentou em Janeiro.

Primeiro ponto a reter? A Mobilize Limo não vai ser distribuída ao cliente "tradicional". Efectivamente, o novo modelo foi especificamente concebido para frotas de táxis e de veículos de cortesia.

Estética tradicional

A estética é bastante convencional, embora seja realçada a linha do tejadilho a dar um estilo coupé, e os faróis e farolins em LED.

Com 4,67 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,47 de altura, a berlina oferece uma distância entre eixos de 2,75 metros.

As jantes são de 17 polegadas e as cores disponíveis são apenas três: preto ou cinzento metalizados, ou branco brilhante.

Tecnologias de última geração

No interior ressalta o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e o ecrã táctil de infoentretenimento de 12,3 polegadas.

Os revestimentos de alta qualidade, como explica a marca francesa, são em pele TEP com acabamento acetinado para facilitar a sua limpeza.

A decoração é marcada por inserções em fibra de carbono no tabliê e pormenores metalizados nas portas. O banco ergonómico do condutor é proposto com oito configurações accionadas por via eléctrica.

Concebida para dar o máximo conforto aos ocupantes, os bancos traseiros com aquecimento opcional oferecem excelente espaço a bordo para três pessoas.

Além disso, dispõe de duas entradas USB, assim como saídas de ar, luzes de leitura e botões de controlo do volume a eles dedicados

A bagageira oferece 411 litros de capacidade e o túnel central abriga um espaço refrigerado para manter bebidas frescas.

A Mobilize Limo dispõe de oito airbags assim como os sistemas de segurança activa e apoio à condução mais evoluídos.

Entre eles contam-se o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa, e alerta de tráfego traseiro.

Até 450 km de autonomia

A alimentar a berlina está um motor eléctrico com 110 kW (150 cv) e 220 Nm, com os modos de condução Eco, Normal e Sport, e três níveis de travagem regenerativa.

A velocidade máxima está limitada a 140 km/hora, enquanto os zeros aos 100 km/hora são cumpridos em 9,6 segundos.

A bateria de iões de lítio de 60 kWh oferece uma autonomia até 450 quilómetros, segundo o ciclo WLTP. Através de um carregador rápido, bastam 40 minutos para ganhar uma autonomia adicional de 241 quilómetros.

A Mobilize Limo terá a sua estreia oficial no salão automóvel de Munique, mas só chegará às estradas europeias na segunda metade do próximo ano.

Todavia, uma frota de 40 veículos começará a percorrer as ruas das cidades do Velho Continente ainda este ano para testes dinâmicos.

